Чехия красиво "послала" россию с ее требованиями насчет оружия для Украины

В россии придумали повод, чтобы заставить Чехию прекратить поставки боевой техники в Украину

Правительство россии потребовало у Чехии прекратить поставлять Украине боевую технику советского производства, сославшись на то, что Прага якобы должна была проконсультироваться с москвой. Власти европейской страны уже назвали это требование "ерундой".

Об этом информирует чешский портал iDNES.

По информации издания, россия потребовала не поставлять без ее разрешения оружие советского производства в третьи страны. Впрочем, глава МИД Чехии Ян Липавский отметил, что подобного пункта о реэкспорте в договорах попросту нет.

"МИД не ответил и не будет отвечать на эту записку, учитывая, что она является фактической ерундой", — сказал он.

По его словам, россия таким образом в очередной раз прибегла ко лжи, чтобы остановить поддержку Украины его страной.

Его слова также подтвердила министр обороны Чехии Яна Чернохова, которая отметила, что россия требует от Запада прекратить поставлять оружие для украинских защитников угрозами и вымогательством.

"Мы будем настойчиво помогать Украине, украинцы воюют и за нашу свободу, а военному преступнику путину мы никогда не уступим", — написала она в своем твиттер.

Издание отметило, что с начала военного вторжения россии в Украину Чехия передала на нужды ВСУ оружия на 1,1 миллиарда крон (около 1,5 миллиарда гривен). Что именно было поставлено не раскрывается из соображений безопасности, однако в сети появлялись сведения о том, что страна передавала РСЗО "Град", танки Т-72 и боевые машины пехоты (БМП).

Как сообщалось ранее, Словакия ранее анонсировала передачу Украине САУ "Zuzana 2" чешского производства. Кроме того, вложиться в украинские оборонительные возможности решила и Германия, которая выделит для этих целей более миллиарда евро.