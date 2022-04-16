Шмигаль зібрався до Штатів за грошима для України: розкрито плани та склад делегації
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 79
Українські топ-чиновники проведуть у США низку зустрічей
Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Міністерства фінансів Сергій Марченко та керівник Нацбанку Кирило Шевченко наступного тижня проведуть низку зустрічей у американській столиці Вашингтоні.
Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що в цей час там відбуваються зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку.
Новини про війну, Україну та мир — у нашому Telegram
За даними джерел агентства, українські чиновники зустрічатимуться з колегами з країн Великої сімки, іншими закордонними фінансистами, візьмуть участь у круглому столі по Україні від Світового банку. Обговорюватимуть на зустрічах у більшості наслідки війни росії проти України, адже в МВФ повідомили про погіршення прогнозу щодо зростання економік світу внаслідок вторгнення.
На круглому столі обговорюватимуть не лише фізичні руйнування в Україні та наслідки війни для економіки, а й функціонування банківського та фінансового сектору країни, — зазначається у статті. Також на круглому столі можуть бути оголошені додаткові внески на рахунки для пожертвувань Україні.
Раніше глава Світового банку заявляв про пакет підтримки у 1,5 млрд доларів. Створення нового рахунку для донорів та міжнародних груп для безпечного відправлення коштів в Україну було схвалено минулого тижня
Раніше "Телеграф" писав, що попередня оцінка вже завданої Україні шкоди росією склала прямими збитками близько 500 млрд доларів США. Частину фінансових втрат можна компенсувати коштом націоналізації російського майна в Україні.
Також експерти відповіли на запитання, чи можна використовувати на відновлення України "заморожені" санкціями російські активи.
- Дата публікації
-
- Категорія
-