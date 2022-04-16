Шмигаль зібрався до Штатів за грошима для України: розкрито плани та склад делегації

Українські топ-чиновники проведуть у США низку зустрічей

Український прем’єр-міністр Денис Шмигаль, голова Міністерства фінансів Сергій Марченко та керівник Нацбанку Кирило Шевченко наступного тижня проведуть низку зустрічей у американській столиці Вашингтоні.

Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що в цей час там відбуваються зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

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За даними джерел агентства, українські чиновники зустрічатимуться з колегами з країн Великої сімки, іншими закордонними фінансистами, візьмуть участь у круглому столі по Україні від Світового банку. Обговорюватимуть на зустрічах у більшості наслідки війни росії проти України, адже в МВФ повідомили про погіршення прогнозу щодо зростання економік світу внаслідок вторгнення.

На круглому столі обговорюватимуть не лише фізичні руйнування в Україні та наслідки війни для економіки, а й функціонування банківського та фінансового сектору країни, — зазначається у статті. Також на круглому столі можуть бути оголошені додаткові внески на рахунки для пожертвувань Україні.

Раніше глава Світового банку заявляв про пакет підтримки у 1,5 млрд доларів. Створення нового рахунку для донорів та міжнародних груп для безпечного відправлення коштів в Україну було схвалено минулого тижня

Читайте також: Категорія Україна Байден до Києва не приїде, але... чому США і Заходу важливо, щоб Україна встояла Візит американського топ-чиновника в Україну буде символічним і без особливого реального наповнення, оскільки реальна допомога надається і без нього.

Раніше "Телеграф" писав, що попередня оцінка вже завданої Україні шкоди росією склала прямими збитками близько 500 млрд доларів США. Частину фінансових втрат можна компенсувати коштом націоналізації російського майна в Україні.

Також експерти відповіли на запитання, чи можна використовувати на відновлення України "заморожені" санкціями російські активи.