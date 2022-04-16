Шмыгаль собрался в Штаты за деньгами для Украины: раскрыты планы и состав делегации

Украинские топ-чиновники проведут в США ряд встреч

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Министерства финансов Сергей Марченко и руководитель Нацбанка Кирилл Шевченко на следующей неделе проведут ряд встреч в американской столице Вашингтоне.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что в это время там проходят встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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Согласно данным источников агентства, украинские чиновники будут встречаться с коллегами из стран Большой семерки, другими зарубежными финансистами, примут участие в круглом столе по Украине от Всемирного банка. Обсуждать на встречах будут в большинстве последствия войны россии против Украины, ведь МВФ сообщили про ухудшение прогноза по росту экономик мира вследствие вторжения.

На круглом столе обсуждать будут не только физические разрушения в Украине и последствия войны для экономики, но и функционирование банковского и финансового сектора страны, — отмечается в статье. Также на круглом столе могут быть объявлены дополнительные взносы на счета для пожертвований Украине.

Ранее глава Всемирного банка заявлял о пакете поддержки в 1,5 млрд долларов. Создание нового счета для доноров и международных групп для безопасной отправки средств в Украину был одобрен на прошлой неделею

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Ранее "Телеграф" писал, что предварительная оценка уже нанесенного Украине ущерба россией составила прямыми убытками около 500 млрд долларов США. Часть финансовых потерь можно компенсировать за счет национализации российского имущества в Украине.

Также эксперты ответили на вопрос — можно ли использовать на восстановление Украины "замороженные" санкциями российские активы.