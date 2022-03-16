Пол триллиона: Шмыгаль сказал, сколько прямого ущерба Украине уже нанесла россия

Украина вместе с партнерами работает над тем, чтобы пустить российские деньги на восстановление порушенного россиянами

российская федерация за неполные три недели войны против Украины нанесла только прямых убытков в размере около 500 миллионов долларов США.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ночь на среду, 16 марта после встречи в Киеве с премьером Польши Матеушем Моравецким и вице-премьером Ярославом Качиньским, премьером Словении Янезом Яншей и премьером Чехии Петром Фиалой.

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"Предварительные расчеты говорят, что сейчас прямые разовые потери для Украины составляют более $500 млрд. И это те средства, которые будут нужны для того, чтобы восстанавливать наше государство", — сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что во время встречи с посетившими Киев высокопоставленными политиками из стран Евросоюза обсуждался ряд вопросов, а именно:

Ужесточение санкций против страны-агрессора, в частности признание рф страной-спонсором терроризма, закрытие портов, эмбарго на российские ресурсы.

Международная помощь и план восстановления Украины. В том числе идет работа над тем, чтобы средства, имеющиеся у россии, были выплачены Украине для восстановления всего, что разрушил агрессор.

Поддержка евроинтеграционных устремлений Украины.

Как сообщалось, во время визита в Киев вице-премьер-министр Польши Ярослав Качинский предложил отправить в Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.