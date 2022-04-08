Шмигаль огорчил россию важным заявлением

Таким образом Украина сможет компенсировать ущерб, нанесенный во время войны

В Украине национализируют всю собственность находящейся на украинских землях российской федерации, чтобы хотя бы частично компенсировать потери от ее вторжения. Заявление уже успело широко разойтись в российских пропагандистских СМИ, где єта информация была подана в соответствующем свете.

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Об этом в пятницу, 8 апреля, в ходе очередного телемарафона обнародовал премьер-министр Денис Шмигаль, добавив, что соответствующий закон уже даже успели принять.

"Есть ряд бизнесов в Украине, которые принадлежат россии. Безусловно, принято законодательство о национализации. Мы начали эти процессы, чтобы компенсировать за счет этих доходов частицу ущерба, который наносит нам российской федерации", — сообщил чиновник.

Кроме того Шмигаль добавил, что Украина планирует получить деньги от замороженных за рубежом российских активов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Укрзализныця заявила о том, что, согласно закону об основных принципах принудительного изъятия объектов права собственности российской федерации, планирует национализировать российские вагоны, находящиеся на украинских путях.