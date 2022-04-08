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Шмигаль засмутив росію важливою заявою

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Денис Шмигаль Новина оновлена 08 квітня 2022, 11:56
Денис Шмигаль

Таким чином Україна матиме змогу компенсувати збитки, нанесені під час війни

В Україні націоналізують всю власність російської федерації, яка знаходиться на українських землях, аби хоча б частково компенсувати втрати від її вторгнення. Заява вже встигла широко розійтися у російських пропагандистських ЗМІ, де відповідну інформацію було подано у відповідному світлі.

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Вказану інформацію у п'ятницю, 8 квітня, під час чергового телемарафону оприлюднив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додавши, що відповідний закон вже навіть встигли ухвалити.

"Є ряд бізнесів в Україні, які належать росії. Безумовно, ухвалено законодавство про націоналізацію. Ми розпочали ці процеси, щоб компенсувати за рахунок цих доходів частинку збитків, які завдає нам російської федерації, — повідомив чиновник.

Окрім того, Шмигаль додав, що Україна планує отримати гроші від заморожених за кордоном російських активів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Укрзалізниця заявила про те, що, гідно із законом щодо основних засад примусового вилучення об'єктів права власності російської федерації, планує націоналізувати російські вагони, які знаходяться на українських коліях.

Теги:
#Україна #Росія #Вторгнення #Націоналізація #Шмигаль
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