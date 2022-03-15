Україна відібрала тисячі російських вагонів: подробиці

Близько 15 тисяч вагонів рашистів перебувають на українських коліях

В Україні, згідно із законом щодо основних засад примусового вилучення об'єктів права власності російської федерації, починається націоналізація російських вагонів, які знаходяться на території нашої держави.

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Вказану інформацію у вівторок, 15 березня, повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін, відзначивши, що станом на сьогоднішній день на українських коліях перебувають приблизно 15 тисяч вагонів, які належать 250 російським компаніям.

"Діємо в рамках закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є рф. Далі буде КабМін, РНБО, Указ Президента, та ще один Закон України. Процедура займе час, тож починаємо вже", — повідомив керівник.

За словами Камишіна, тепер вагони, що належать російській федерації, працюватимуть задля розвитку української економіки. Вони курсуватимуть новими логістичними маршрутами до країн Європи, допомагаючи відновити вантажну роботу "УЗ".

Також варто відзначити, що, згідно з офіційними відомостями, українських вагонів на території росії не більше півтисячі.

Список вантажних вагонів окупантів які перебувають на території України

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Укрзалізниця" виділила для Збройних Сил України вагони-рефрижератори для вивезення загиблих російських окупантів.