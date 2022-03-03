"Укрзалізниця" виділила вагони-рефрижератори для вивезення трупів росіян

Для вивезення тіл солдатів РФ вже організовано спеціальні вагони.

На ранок 3 березня, восьмого дня війни Росії проти України, окупаційні путінські війська продовжують зазнавати значних втрат. Укрзалізниця надала Збройним Силам України вагони-рефрижератори для вивезення загиблих російських окупантів.

Як повідомляє прес-служба компанії, було поставлено завдання направити 20 вагонів для вивезення 200-х російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя.

Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії.

В даний час вагони вже знаходяться на станціях, чекаючи повного завантаження.

Також "Укрзалізниця" розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів.

Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення вбитих окупантів російської армії. Загиблі українські солдати евакуюються силами ЗСУ без застосування рухомого складу УЗ.

Зазначимо, що щонайменше 9 тисяч російських окупантів померли за тиждень вторгнення на українській землі.