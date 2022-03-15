Укр

Украина отобрала тысячи российских вагонов: подробности

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
112
Стартует национализация находящихся в Украине российских вагонов Новость обновлена 15 марта 2022, 11:30
Стартует национализация находящихся в Украине российских вагонов

Около 15 тысяч вагонов рашистов находятся на украинских путях

В Украине, по закону об основных принципах принудительного изъятия объектов права собственности российской федерации, начинается национализация российских вагонов, находящихся на территории нашего государства.

Надежный источник новостей о войне

Указанную информацию во вторник, 15 марта, сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, отметив, что по состоянию на сегодняшний день на украинских путях находятся около 15 тысяч вагонов, принадлежащих 250 российским компаниям.

"Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть рф. Далее следует КабМин, СНБО, Указ Президента, и еще один Закон Украины. Процедура займет время, поэтому начинаем уже", — сообщил руководитель.

По словам Камышина, теперь, принадлежащие российской федерации вагоны, будут работать для развития украинской экономики. Они будут курсировать по новым логистическим маршрутам в страны Европы, помогая возобновить грузовую работу "УЗ".

Также стоит отметить, что, согласно официальным сведениям, украинских вагонов на территории россии насчитывается не больше полутысячи.

Список грузовых вагонов оккупантов, находящихся на территории Украины
Список грузовых вагонов оккупантов, находящихся на территории Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Укрзалізниця" выделила для Вооруженных Сил Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов.

Теги:
#Украина #Россия #Укрзализныця #Война #Вагоны
Что остается от оккупантов и их техники
Украина
"Азов" заявил, что уничтожил еще одного российского генерала: фото 18+
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Что остается от оккупантов и их техники
"Азов" заявил, что уничтожил еще одного российского генерала: фото 18+
Дата публикации
Категория
Президент уже заверил закон своей подписью
За сотрудничество с россией - до 15 лет: что за закон подписал Зеленский
Дата публикации
Категория
Боевые действия коснулись каждого
Теряют миллиарды: как война с россией повлияла на состояние украинских олигархов
Дата публикации
Категория
У Зеленского запланирована важная встреча
Премьеры трех стран ЕС едут в Украину: что известно
Дата публикации
Категория
Украина противостоит российской армии 20 дней.
Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины