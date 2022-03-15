Украина отобрала тысячи российских вагонов: подробности

Около 15 тысяч вагонов рашистов находятся на украинских путях

В Украине, по закону об основных принципах принудительного изъятия объектов права собственности российской федерации, начинается национализация российских вагонов, находящихся на территории нашего государства.

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Указанную информацию во вторник, 15 марта, сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин, отметив, что по состоянию на сегодняшний день на украинских путях находятся около 15 тысяч вагонов, принадлежащих 250 российским компаниям.

"Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть рф. Далее следует КабМин, СНБО, Указ Президента, и еще один Закон Украины. Процедура займет время, поэтому начинаем уже", — сообщил руководитель.

По словам Камышина, теперь, принадлежащие российской федерации вагоны, будут работать для развития украинской экономики. Они будут курсировать по новым логистическим маршрутам в страны Европы, помогая возобновить грузовую работу "УЗ".

Также стоит отметить, что, согласно официальным сведениям, украинских вагонов на территории россии насчитывается не больше полутысячи.

Список грузовых вагонов оккупантов, находящихся на территории Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Укрзалізниця" выделила для Вооруженных Сил Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов.