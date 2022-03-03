"Укрзалізниця" выделила вагоны-рефрижераторы для вывоза трупов россиян
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Для вывоза тел солдат РФ уже организованы специальные вагоны.
На утро 3 марта, восьмого дня войны россии против Украины, оккупационные путинские войска продолжают нести значительные потери. "Укрзалізниця" предоставила Вооруженным Силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов.
Как сообщает пресс-служба компании, была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье.
Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат русской оккупационной армии.
В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки.
Также "Укрзалізниця" разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.
Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ.
Отметим, что по меньшей мере уже 9 тысяч российских оккупантов умерли за неделю вторжения на украинской земле.