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"Укрзалізниця" выделила вагоны-рефрижераторы для вывоза трупов россиян

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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"Укрзалізниця" предоставила 20 вагонов-рефрижераторов Новость обновлена 03 марта 2022, 11:29
"Укрзалізниця" предоставила 20 вагонов-рефрижераторов

Для вывоза тел солдат РФ уже организованы специальные вагоны.

На утро 3 марта, восьмого дня войны россии против Украины, оккупационные путинские войска продолжают нести значительные потери. "Укрзалізниця" предоставила Вооруженным Силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских оккупантов.

Как сообщает пресс-служба компании, была поставлена ​​задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье.

Грузоподъемность одного вагона-рефрижератора 50 тонн, то есть сможем вывезти 10 тыс. убитых солдат русской оккупационной армии.

В настоящее время вагоны уже находятся на станциях в ожидании полной погрузки.

Также "Укрзалізниця" разрабатывает регламент движения таких поездов на санитарном расстоянии от других поездов и населенных пунктов.

Эти вагоны будут задействованы исключительно для перевозки убитых оккупантов российской армии. Погибшие украинские солдаты эвакуируются силами ВСУ, без применения подвижного состава УЗ.

Отметим, что по меньшей мере уже 9 тысяч российских оккупантов умерли за неделю вторжения на украинской земле.

Теги:
#Россия #Укрзалізниця #ВСУ
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