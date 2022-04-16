Рус

Скільки українських бійців у полоні у росіян: Верещук назвала цифру

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
674
Українці змушені виживати у полоні у жахливих умовах Новина оновлена 16 квітня 2022, 12:53
Українці змушені виживати у полоні у жахливих умовах

Також російські окупанти полонили близько 1000 цивільних

У полоні у росіян перебувають близько 700 українських військових.

Про це повідомила міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі Національного телемарафону.

Новини про війну, Україну та події у світі — у нашому Telegram

За її словами, приблизно така сама кількість полонених росіян є у нас. Також російські окупанти полонили близько 1000 цивільних, з них понад 500 – це жінки. Віце-прем’єр також додала, що жодних женевських конвенцій росіяни щодо українських військовополонених не дотримуються.

"Українці змушені виживати у полоні у жахливих умовах", — розповіла Верещук.

"Ми не обмінюватимемо військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією. Ми вимагаємо відпустити без будь-яких умов наших громадянських людей", — наголосила міністр.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Ірина Верещук розповіла, що керівництво російської федерації продовжує брехати як щодо кількості загиблих, так і з приводу числа полонених солдатів збройних сил Росії, які перебувають у полоні українських бійців. Крім того, росія надає неправдиві відомості про громадян України, які вони змогли взяти в полон на українських територіях.

Теги:
#Війна #Полон
Українці змушені виживати у полоні у жахливих умовах
Україна
Скільки українських бійців у полоні у росіян: Верещук назвала цифру
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українці змушені виживати у полоні у жахливих умовах
Скільки українських бійців у полоні у росіян: Верещук назвала цифру
Дата публікації
Категорія
Борис Джонсон
росія "помстилася" Джонсону за підтримку України
Дата публікації
Категорія
Британці навчають українську тероборону
В Україну повернулися знамениті британські десантники — The Times
Дата публікації
Категорія
"Друга армія світу" фактично веде війну проти цивільного населення — голова Харківської ОВА Синєгубов
"Друга армія світу" фактично веде війну проти цивільного населення — голова Харківської ОВА Синєгубов
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває ось уже 52 дні
Війна — день 52: окупанти вже втратили понад 20 тисяч солдатів і мстять за це мирним містам України