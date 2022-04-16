Скільки українських бійців у полоні у росіян: Верещук назвала цифру

Також російські окупанти полонили близько 1000 цивільних

У полоні у росіян перебувають близько 700 українських військових.

Про це повідомила міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі Національного телемарафону.

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За її словами, приблизно така сама кількість полонених росіян є у нас. Також російські окупанти полонили близько 1000 цивільних, з них понад 500 – це жінки. Віце-прем’єр також додала, що жодних женевських конвенцій росіяни щодо українських військовополонених не дотримуються.

"Українці змушені виживати у полоні у жахливих умовах", — розповіла Верещук.

"Ми не обмінюватимемо військових на цивільних, адже це заборонено Женевською конвенцією. Ми вимагаємо відпустити без будь-яких умов наших громадянських людей", — наголосила міністр.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Ірина Верещук розповіла, що керівництво російської федерації продовжує брехати як щодо кількості загиблих, так і з приводу числа полонених солдатів збройних сил Росії, які перебувають у полоні українських бійців. Крім того, росія надає неправдиві відомості про громадян України, які вони змогли взяти в полон на українських територіях.