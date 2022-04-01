росія бреше щодо полонених: Верещук навела приклад із відомою українкою

В Україні налічується вже близько 600 полонених росіян

Керівництво російської федерації продовжує брехати як щодо кількості загиблих, так і з приводу полонених солдатів збройних сил рф, які перебувають у полоні українських бійців. Окрім того, росія надає неправдиві відомості щодо громадян України, яких вони спромоглися взяти в полон на українських територіях.

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Про це розповіла міністр із питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Коментуючи питання щодо подальших планів України на полонених російських військових чиновниця відзначила, що загарбників планують долучати до робіт по відновленню знищених ними ж міст, адже це дозволено міжнародним гуманітарним правом.

"Я справді гуманна, але вважаю, що люди, які прийшли до нас із мечем вбивати наших громадянських, повинні хоча б важко відчути під час відновлення, що вони наробили", — заявила Верещук.

За її словами кількість військовополонених систематично змінюється. Наразі в Україні затримані близько шести сотень росіян: серед них військові та росгвардія. Українська прокуратура надає їм статус підозрюваних відповідно до їх злочинів.

Згідно із нещодавно ухваленим законом щодо поводження з військовополоненими, в Україні визначено два відомства, які в подальшому будуть їх курувати в рамках міжнародного гуманітарного права.

Також Ірина Верещук додала, що наразі полонені зі зс росії сприймаються як "обмінний фонд", адже завдяки певним домовленостям із противником, Україна може повернути своїх громадян, які потрапили до російського полону.

"Так, звісно, ​​бо ми хочемо повернути наших. Це відбувається через Червоний Хрест. Ми надаємо картки на росіян, росіяни дають картки на наших полонених. обмінюємось списками та готуємо до обміну. Вони пишуть, що таких людей немає, ми їм допомагаємо шукати. Наприклад, відома волонтерка "Тайра", Юлія Паєвська. Вони пишуть "не знайдена", а ми їм відповідаємо: так ось ви з нею ролики крутите по НТВ.", — розповіла детальніше міністр.

За її словами вже відбувся обмін "10/10", завдяки якому Україні вдалося повернути на рідну землю Романа Грибова, відомого своєю вказівкою напрямку "російського військового корабля", а також інших моряків. Окрім цього, було повернуто 19 наших співгромадян замість 11 росіян та мера Мелітополя Івана Федорова.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські загарбники, які перебували на території ЧАЕС з перших днів війни, повністю звільнили електростанцію, проте забрали із собою полонених українських нацгвардійців.