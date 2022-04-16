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Європа закриває порти для російських кораблів: хто вже запровадив заборону

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Російські кораблі більше не зможуть заходити до італійських портів Новина оновлена 16 квітня 2022, 17:21
Російські кораблі більше не зможуть заходити до італійських портів

Вже чотири країни ЄС не пускатимуть кораблі росії у свої порти

Дедалі більше країн ЄС забороняють кораблям під російським прапором заходити до своїх портів. Так вранці 16 квітня про такий намір заявила Румунія та Бельгія, а тепер до них приєднується й Італія.

Про це повідомляє La Repubblica.

Зазначається, що відповідна заборона набуде чинності з 17 квітня і поширюватиметься не лише на судна під російським прапором, а й на ті, що змінили прапор після 24 лютого.

Ті судна, які вже знаходяться в італійських портах, повинні будуть покинути їх відразу ж після завершення комерційної діяльності.

Заборона не поширюватиметься на кораблі, які потребують допомоги чи притулку. Також винятком є судна, які врятували людей у морі.

За даними росЗМІ таку ж заборону було запроваджено і Литвою.

Рішення про заборону швартування кораблів у європейських портах є частиною п’ятого пакету санкцій ЄС проти росії, запроваджених після початку вторгнення в Україну. Ним також запроваджено заборону на пересування вантажівок з росії та Білорусі територією ЄС навіть транзитом, а також запроваджено вугільне ембарго.

Заборона на проїзд вантажівок була введена 16 квітня, до цього їм було вказано забратися з Європи.

Теги:
#Італія #Росія #Санкції #Бельгія
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