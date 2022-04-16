Европа закрывает порты для российских кораблей: кто уже ввел запрет

Уже четыре страны ЕС не будут пускать корабли россии в свои порты

Все больше стран ЕС запрещают кораблям под российским флагом заходить в свои порты. Так утром 16 апреля о таком намерении заявила Румыния и Бельгия, а теперь к ним присоединяется и Италия.

Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что соответствующий запрет вступит в силу с 17 апреля и будет распространяться не только на суда под российским флагом, но и на те, которые сменили флаг после 24 февраля.

Те судна, которые уже находятся в итальянских портах должны будут покинуть их сразу же после завершения коммерческой деятельности.

Запрет не будет распространяться на корабли, которые нуждаются в помощи или убежище. Также исключением являются суда, которые спасли людей в море.

По данным росСМИ такой же запрет был введен и Литвой.

Решение о запрете на швартовку кораблей в европейских портах является частью пятого пакета санкций ЕС против россии, введенных после начала вторжения в Украину. Ним также введен запрет на передвижение грузовиков из россии и Беларуси по территории ЕС даже транзитом, а также введено угольное эмбарго.

Запрет на проезд грузовиков был введен 16 апреля, до этого им было указано убраться из Европы.