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Наркомани, діди та мужики-повії: окупант зізнався, кого зараз беруть до армії Росії (аудіо)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Спроби начальства "укомплектувати" військо дивує навіть росіян Новина оновлена 16 квітня 2022, 13:15
Спроби начальства "укомплектувати" військо дивує навіть росіян

Чимало новобранців мародерять у своїх товаришів по службі

Російські солдати шоковані тим, ким намагаються укомплектувати армію для масштабної атаки на Донбасі. В росії так багато чоловіків відмовляються воювати, що військові командири заманюють на службу "будь-який зброд".

Про це товаришу по службі поскаржився один із окупантів у телефонній розмові, перехоплення якої СБУ опублікувала 16 квітня.

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За словами бійця, близько десяти днів тому в Ростовській області намагалися знайти бажаючих служити в армії, проте багато хто відмовився. Задовольнятися тепер доводиться тим, що сталося.

"Зібрали зброд по всьому Ростову, —зізнається солдат у розмові. — Там наркомани, діди та повії, бл**ь, у чоловічому вигляді!"

Також він попереджає товариша по службі, щоб той стежив за речами і тим, що відбувається поблизу. Чимало новобранців відкрили в собі талант мародерів і намагаються урвати цінний шматок прямо на місці, ще навіть не покинувши територію, де знаходиться їхній підрозділ.

"Ми думали залишити катери біля інституту. Я підійшов поговорити з їхнім старшим — там якийсь заступник дивізії був... Поки я з ним спілкувався, повертаємося: якийсь долб**б із них уже розбирає катер! Просто на рівному місці!" — не стримує емоцій окупант.

На його думку, новенькі солдати "пиз**нуті" і готові мародерити у самих себе, аби нажитися.

Це не надто дивує, враховуючи те, що багато "мирних росіян" підбивають своїх солдатів красти в українців всього і побільше. При цьому вони сподіваються, що їхню армію не звинувачуватимуть у мародерстві, що виглядає оксюмороном.

Також "Телеграф" публікував аудіо розмови окупанта із дружиною, де він зізнається, що росіяни самі обстрілюють територію Брянської області, намагаючись видати це за провокації ЗСУ.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Аудіо #Перехоплення #Армія РФ
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