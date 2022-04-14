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Охочих воювати немає: росія планує нову мобілізацію

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Армії окупантів не вистачає резервів Новина оновлена 14 квітня 2022, 20:43
Армії окупантів не вистачає резервів

На Кавказі плани з мобілізації провалилися вщент.

Командування російської армії, яке намагається приховати втрати своїх регулярних військ на війні в Україні, не може виконати планів з мобілізації. Причина у тому, що росіяни не хочуть воювати.

Про це у четвер, 14 квітня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зазначається, що плани з мобілізації людського ресурсу майже повністю провалені у північно-кавказькому регіоні, адже населення тут масово відмовляється брати участь у бойових діях.

На фоні такої ситуації у росії може розпочатися процес мобілізації на національному рівні.

"Командування збройних сил російської федерації планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. За задумом, мобілізація, з метою її приховування, буде проводитись паралельно з плановим призовом на військову службу", — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що для приховування втрат росіян у війні з Україною командування ворожої армії вже почало примусово залучати до війни інвалідів дитинства та співробітників "стратегічних підприємств" з ОРДЛО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у зв’язку зі значними втратами особового складу росія вербує бойовиків у невизнаному Придністров’ї.

Теги:
#Росія #Мобілізація #Армія РФ #Окупанти
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