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Мер міста на Харківщині закликав людей терміново виїжджати: що відомо

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Сергій Зеленський Новина оновлена 16 квітня 2022, 16:15
Сергій Зеленський

Місто зазнає ракетних ударів і авіанальотів.

У суботу, 16 квітня, на 52-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну мер міста Лозова (Харківська область) Сергій Зеленський вкотре закликав місцевих жителів до термінової евакуації.

Відповідний пост Зеленського з’явився на його сторінці у Facebook.

Сергій Зеленський повідомив, що наземної загрози місту поки що немає, проте посилюється ракетна небезпека, а також можуть почастішати авіанальоти. Мер додав, що з міста можна виїхати автобусом та потягом, повідомивши деталі евакуації. У мережі сприйняли місце та час евакуації з побоюванням, адже нещодавно росіяни вдарили ракетою по вокзалу Краматорська, звідки проходила евакуація мирних громадян. Крім того, російська пропаганда розганяє фейк, що "Київ готує удар Точкою-У по вокзалу населеного пункту Лозова". Саме "Точкою-У" окупанти вдарили по Краматорську, а до удару також розганяли фейки про "провокації київського режиму".

Жителі Лозової бояться, що росіяни вдарять ракетою по вокзалу
Жителі Лозової бояться, що росіяни вдарять ракетою по вокзалу

Мер Лозової пізніше підтвердив, що із міста проходить евакуація.

Зазначимо, в інтерв’ю "Телеграфу" голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що з міста Лозова виїхали вже половина жителів.

Раніше повідомлялося, що росіяни не відмовляються від Харківського напрямку і там точаться важкі бої.

Теги:
#Україна #Росія #Харківська область #Лозова #Війна з Росією
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