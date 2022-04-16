Мер міста на Харківщині закликав людей терміново виїжджати: що відомо

Місто зазнає ракетних ударів і авіанальотів.

У суботу, 16 квітня, на 52-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну мер міста Лозова (Харківська область) Сергій Зеленський вкотре закликав місцевих жителів до термінової евакуації.

Відповідний пост Зеленського з’явився на його сторінці у Facebook.

Сергій Зеленський повідомив, що наземної загрози місту поки що немає, проте посилюється ракетна небезпека, а також можуть почастішати авіанальоти. Мер додав, що з міста можна виїхати автобусом та потягом, повідомивши деталі евакуації. У мережі сприйняли місце та час евакуації з побоюванням, адже нещодавно росіяни вдарили ракетою по вокзалу Краматорська, звідки проходила евакуація мирних громадян. Крім того, російська пропаганда розганяє фейк, що "Київ готує удар Точкою-У по вокзалу населеного пункту Лозова". Саме "Точкою-У" окупанти вдарили по Краматорську, а до удару також розганяли фейки про "провокації київського режиму".

Жителі Лозової бояться, що росіяни вдарять ракетою по вокзалу

Мер Лозової пізніше підтвердив, що із міста проходить евакуація.

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Зазначимо, в інтерв’ю "Телеграфу" голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що з міста Лозова виїхали вже половина жителів.

Раніше повідомлялося, що росіяни не відмовляються від Харківського напрямку і там точаться важкі бої.