Долетить до Москви: у Кабміні описали міць нових безпілотників США для України

Американські безпілотники здатні діяти на значній відстані від оператора та можуть нести серйозний боєзапас

Після схвалення США програми "лендлізу" з Україною, ЗСУ буде посилено серйозним озброєнням, серед якого, можливо, навіть будуть ударні безпілотники MQ-9 Reaper. Ці БПЛА значно перевершують за своїми характеристиками добре відомі українцям "Байрактари" і можуть стати справжнім головним болем для окупантів.

Про те, що таке MQ-9 Reaper детально розповіла радниця міністра цифрової трансформації Яніка Меріло у своєму Фейсбуку.

"Reaper — це абсолютно новий рівень і однозначно велика сила", — написала вона.

За її словами, Bayraktar TB2 може діяти на відстані до 150 кілометрів від оператора з навантаженням 150 кілограмів, у той час, як американський БПЛА здатний діяти на відстані 1900 кілометрів і при цьому нести вантаж до 1,5 тонни. Також Reaper розвиває швидкість 500 км/год проти 220 км/год у "Байрактара".

"Так Reaper може бути запущений на зовсім далекій дистанції, замикаючи об’єкт і локацію на екрані та не ризикуючи самим БПЛА. Просто для розуміння дистанції — 1900 кілометрів це зі Львова до Нижнього Новгорода, тобто ще далі Москви", — зазначила Мерило.

Водночас вона наголосила, що один "Байрактар" обходиться в 1-2 мільйони доларів, тоді як ціна MQ-9 стартує від 32 мільйонів.

Крім того, якщо такі БПЛА будуть передаватися ЗСУ, це потребуватиме тривалого навчання цілого штату.

Поки США офіційно не підтвердили передачу "Ріперів", проте точно відомо, що постачання включатимуть баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе) Switchblade. Перші з них уже надійшли у розпорядження українських військових.