Важливе озброєння від американців вже в Україні – Пентагон

Ворожим солдатам варто побоюватися за свою безпеку ще більше

Сполучені Штати поставили в Україну кілька партій раніше анонсованих дронів-камікадзе марки Switchblade. Ці безпілотники здатні не лише атакувати позиції ворога, завдаючи значної шкоди, а й вести розвідку.

Приємні для ЗСУ новини повідомили у Пентагоні 12 квітня.

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За інформацією військових фахівців, використання таких БПЛА збільшує шанси української армії на проведення успішних операцій щодо атак ворога з повітря. Switchblade здатні не тільки переносити вибухівку, якою буде завдано удару по позиціях російських загарбників, але й вести моніторинг. Такі дрони оснащені різними відеокамерами, а також датчиками. Приємним моментом є і те, що навчання роботі з подібною технікою вимагає лише одного-двох днів.

Так виглядає дрон-камікадзе

Також чиновники у Пентагоні наголошують, що продовжують працювати над постачанням озброєння Україні. Наразі наша країна отримала зброї на приблизно 800 млн доларів — і це тільки від США.

Наразі обговорюється можливість відправлення різних систем ППО, що зможуть захистити українське небо від частини авіаційних та ракетних атак армії Росії. До того ж, Україна може отримати ще й додаткові комплекси Javelin — на суму 100 млн доларів.

Додамо, що, за інформацією CNN, у Пентагоні на середу, 13 квітня, заплановано спеціальну нараду з провідними виробниками зброї у США. Американське Міноборони хоче запропонувати восьми оборонним підрядникам, серед яких у тому числі General Dynamics, Lockheed Martin і не лише взяти участь у виробництві озброєння для ЗСУ.

При цьому чиновники, на яких посилаються журналісти, наголошують, що насамперед ця зустріч спрямована на ймовірну підтримку оборонної спроможності України, якщо війна з Росією затягнеться не на місяці, а на роки. Однак це песимістичний сценарій подій.

Зазначимо, що важливе рішення для підтримки України ухвалили нарешті й у Німеччині. За словами президента Франка-Вальтера Штайнмайєра, їх уряд нарешті усвідомив кривавість режиму путіна і готовий постачати зброю для ЗСУ. Деякі джерела стверджують, що Україна може отримати від німців танки на озброєння.

Тим часом наші військовослужбовці чудово справляються для того, щоб знищувати техніку російської армії і вдень, і навіть уночі.