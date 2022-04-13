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ЗСУ показали, як ювелірно ліквідують техніку противника (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На знищену техніку ворога завжди приємно дивитися Новина оновлена 13 квітня 2022, 07:27
На знищену техніку ворога завжди приємно дивитися

Українські захисники вишукують поганців і вдень, і вночі

Бійці Збройних Сил України не втомлюються навіть на 49-й день війни з росією демонструвати, як їм вдається майже філігранно нищити ворожі танки. При цьому підкреслюють — атаки здійснюються навіть у нічний час доби.

Відезаписом такого удару по російській техніці поділилися у Генштабі ЗСУ.

Чому росії не виграти війну проти України?

Як з'ясувалося, героями, котрі так добре вміють вислідковувати окупаційну "здобич", є військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

"Україна — містична та загадкова країна. Вночі танки російських окупантів горять ще краще", — підкреслюють наші захисники, хизуючись своїми здобутками.

Попереджаємо: на відео присутня нецензурна лексика (18+).

У ролику видно, як російські танкісти намагаються замаскувати власну бойову одиницю серед дерев та кущів, ледве помітно пересуваючись, однак українські військові, помітивши ціль, відпускати її не збираються. Радує душу і кінцевий результат атаки.

Нагадаємо, що українські захисники регулярно поповнюють скрабничку втрат російської армії. Так, наприклад, напередодні наші зенітчики похизувались черговим "ювілеєм" у збитих літаках ворога.

Також ми писали про те, як у Маріуполі прицільно ліквідовується російська техніка попри те, що бої ведуться у самому місті.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Втрати #Танк #Армія РФ
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