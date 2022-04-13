Українські зенітники похвалилися "ювілейним" збитим літаком окупантів
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Ще один літак окупантів більше не злетить
Українські зенітно-ракетні війська похвалилися новим досягненням, а саме триста збитою повітряною метою.
Про це повідомила пресслужба Командування ЗС ЗСУ у своєму телеграм-каналі.
Зазначається, що погода 12 квітня у південних та східних областях України не була сприятливою для здійснення повітряних нальотів авіацією окупантів, а тому інтенсивність польотів ворожих літаків була невисокою.
"Втім, це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних Сил України вразити ворожий штурмовик Су-25!", — йдеться у повідомленні.
Таким чином з початку повномасштабного військового вторгнення це стало триста "ювілейною" збитою повітряною метою.
Там нагадали, що до таких належать не лише літаки та вертольоти, а й балістичні та крилаті ракети, а також безпілотні літальні апарати.
Як повідомлялося раніше, у Генштабі ЗСУ заявляли, що противник продовжує завдавати артилерійських ударів по Харкову, а також проводять перегрупування в районі Ізюму. У розвідці Британії повідомляли, що карта бойових дій практично не змінилася за 12 квітня.