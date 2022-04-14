"Змінять хід війни": Україна може отримати найпотужніші бойові дрони у світі
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Наша армія отримає їх за лічені дні, якщо Білий дім дасть на це дозвіл.
Україна найближчим часом може закупити американські ударні безпілотники MQ-9 Reaper ("Жнець"), який за багатьма параметрами потужніший за турецький "Байрактар". Зараз тривають переговори щодо їх отримання.
Про це у четвер, 14 квітня, повідомляє видання Forbs.
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Зазначається, що минулого тижня представники української влади мали зустріч з General Atomics, де виготовляються бойові безпілотники MQ-9 Reaper. Однак згоди щодо надання "Жнеців" не досягли через відсутність дозволу від Білого дому.
"За підтримки уряду США ці безпілотники можуть опинитися у розпорядженні українських військових у лічені дні", — заявив представник компанії.
Видання пише, що MQ-9 Reaper можуть змінити баланс у російсько-українській війні, адже за багатьма параметрами ці ударні безпілотники перевершують турецькі "Байрактари".
- MQ-9 Reaper — модульний розвідувально-ударний БПЛА армії США. Оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 400 км/год. Безпілотник має шість точок підвіски. Може нести до 4 ракет класу "повітря — земля", або до 8-ми в модифікації MQ-9A або 4 ракети "Хеллфайр" та дві бомби Mark 82 з лазерним наведенням. Крім того, дрон може оснащуватися розвідувально-навігаційним обладнанням, що дозволяє використовувати його для наведення на ціль керованих боєприпасів.
Нагадаємо, що США напередодні, 13 квітня, виділили Україні 800 мільйонів доларів для закупівлі озброєння. Пізніше Пентагон показав список, у який увійшли гелікоптери, БТР, гаубиці, дрони та інша потужна техніка.
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