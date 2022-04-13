Вертольоти, дрони-камікадзе та БТР: яку зброю США включили у пакет допомоги для України

Українська армія отримає серйозне підкріплення для боротьби з окупантами.

Сполучені Штати Америки виділили Україні 800 мільйонів доларів для закупівлі озброєння. Пентагон показав список, у який увійшли гелікоптери, БТР, гаубиці, дрони та інша потужна техніка, яка підсилить українську армію.

Про це у середу, 13 квітня, йшлося під час брифінгу офіційного представника Пентагона Джона Кірбі.

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Так, США включили у новий пакет військової допомоги для України такі види озброєння:

11 гелікоптерів Мі-8/Мі-17 радянського виробництва;

18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до них;

200 американських бронетранспортерів М113;

500 ракет для американських сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin;

300 баражувальних дронів Switchblade;

10 радарів для виявлення артилерійських снарядів AN/TPQ-36;

2 радари протиповітряної розвідки AN|MPQ-64 Sentinel;

100 броньованих багатоцільових машин;

міни М18А1 Claymore.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сполучені Штати Америки планують суттєво розширити розвідувальні дані, які надають Україні, щоб Збройні сили могли атакувати підрозділи російських військових.