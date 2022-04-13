Вертольоти, дрони-камікадзе та БТР: яку зброю США включили у пакет допомоги для України
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Українська армія отримає серйозне підкріплення для боротьби з окупантами.
Сполучені Штати Америки виділили Україні 800 мільйонів доларів для закупівлі озброєння. Пентагон показав список, у який увійшли гелікоптери, БТР, гаубиці, дрони та інша потужна техніка, яка підсилить українську армію.
Про це у середу, 13 квітня, йшлося під час брифінгу офіційного представника Пентагона Джона Кірбі.
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Так, США включили у новий пакет військової допомоги для України такі види озброєння:
- 11 гелікоптерів Мі-8/Мі-17 радянського виробництва;
- 18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до них;
- 200 американських бронетранспортерів М113;
- 500 ракет для американських сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin;
- 300 баражувальних дронів Switchblade;
- 10 радарів для виявлення артилерійських снарядів AN/TPQ-36;
- 2 радари протиповітряної розвідки AN|MPQ-64 Sentinel;
- 100 броньованих багатоцільових машин;
- міни М18А1 Claymore.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сполучені Штати Америки планують суттєво розширити розвідувальні дані, які надають Україні, щоб Збройні сили могли атакувати підрозділи російських військових.