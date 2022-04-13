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Вертольоти, дрони-камікадзе та БТР: яку зброю США включили у пакет допомоги для України

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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ЗСУ Новина оновлена 14 квітня 2022, 00:01
ЗСУ

Українська армія отримає серйозне підкріплення для боротьби з окупантами.

Сполучені Штати Америки виділили Україні 800 мільйонів доларів для закупівлі озброєння. Пентагон показав список, у який увійшли гелікоптери, БТР, гаубиці, дрони та інша потужна техніка, яка підсилить українську армію.

Про це у середу, 13 квітня, йшлося під час брифінгу офіційного представника Пентагона Джона Кірбі.

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Так, США включили у новий пакет військової допомоги для України такі види озброєння:

  • 11 гелікоптерів Мі-8/Мі-17 радянського виробництва;
  • 18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до них;
  • 200 американських бронетранспортерів М113;
  • 500 ракет для американських сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin;
  • 300 баражувальних дронів Switchblade;
  • 10 радарів для виявлення артилерійських снарядів AN/TPQ-36;
  • 2 радари протиповітряної розвідки AN|MPQ-64 Sentinel;
  • 100 броньованих багатоцільових машин;
  • міни М18А1 Claymore.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сполучені Штати Америки планують суттєво розширити розвідувальні дані, які надають Україні, щоб Збройні сили могли атакувати підрозділи російських військових.

Теги:
#Україна #США #Росія #Зброя #Війна #Допомога
ЗСУ
Україна
Вертольоти, дрони-камікадзе та БТР: яку зброю США включили у пакет допомоги для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ЗСУ
Вертольоти, дрони-камікадзе та БТР: яку зброю США включили у пакет допомоги для України
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