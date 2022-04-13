В США заговорили про повернення Україною Криму та Донбасу

Україна отримає цінну інформацію від американської розвідки.

Сполучені Штати Америки планують суттєво розширити розвідувальні дані, які надають Україні, щоб Збройні мили могли атакувати підрозділи російських військових.

Про це у середу, 13 квітня, повідомляє The Wall Street Journal.

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За даними видання, розвідка США надаватиме Україні більш розширені дані, щоб українські військові могли атакувати підрозділи російської армії на непідконтрольній частині Донбасу та у тимчасово окупованому Криму, а також змогли потенційно повернути ці території. Варто зазначити, що згадку про повернення Криму та Донбасу з сайту пізніше прибрали, але вона збереглася у кеші Google.

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Про таку ініціативу у США заговорили після того, як Білий дім оголосив про новий пакет зброї на 800 мільйонів доларів.

"Рішення надати більше розвідувальних даних та артилерію знаменує собою зміну підходу адміністрації Байдена до конфлікту. Це відбулося через кілька тижнів після того, як Київ просив США та НАТО надати важке озброєння, щоб дати відсіч росії", — повідомляє WSJ.

При цьому у США утримаються від передавання розвідданих, які можуть дозволити українцям завдати ударів по цілях у РФ. Зараз національна розвідка розробляє інструкції щодо передачі даних, а Пентагон видає паралельний документ для військових операторів.

WSJ зазначає, що минулого разу американська розвідка розробляла такі інструкції, коли США прогнозували атаку на Київ з метою повалення президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що суттєво активізувалася щодо України й британська розвідка, яка повідомляла, що через значні втрати особового складу росія вербує бойовиків у невизнаному Придністров’ї. А також попереджала про те, армія рф може знову застосувати проти українських військових та мирних жителів заборонені боєприпаси, серед яких фосфорні бомби.

Також "Телеграф" публікував численні свідчення як злочинів російської армії на українській землі, так і докази переміщення армії росії на схід нашої країни — ці дані були отримані завдяки знімкам із супутників.