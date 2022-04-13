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Супутники засікли колону окупантів біля кордону з Україною: фото та карта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Війська Росії рухаються на схід Білгородщиною Новина оновлена 13 квітня 2022, 07:46
Війська Росії рухаються на схід Білгородщиною

Maxar Technologies поділилися новими фото території Білгородської області

З росії в Україну продовжують стягувати важке озброєння. Колону військової техніки помітили у напрямку на схід країни з околиць села Солоти та міста Валуйки у Білгородській області рф. Раніше там зафіксували нові табори російської армії. Ймовірно, колона прямувала до Харківської області, до межі якої від них близько 30 км.

Знімки із супутника публікує Maxar Technologies. На знімках від 11 квітня видно не лише табори армії рф, а й рух десятків одиниць військової техніки.

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Харківський та ізюмський напрямок — один із тих, які росія "накачує" технікою та контингентом у рамках підготовки наступу на Донбасі.

Колона техніки рф під Валуйками
Колона техніки рф під Валуйками
Колона розтягнулася на кілометри
Колона розтягнулася на кілометри
Табір на околицях Валуєк
Табір на околицях Валуєк
Масштаби руху військової техніки на схід
Масштаби руху військової техніки на схід

Раніше на околицях Великого Бурлука (75 км від Валуєк) була помічена колона техніки, пізніше з’явилася інформація про знищення військового транспорту Росії в цьому районі у великій кількості.

Від Валуєк( рф) можна виїхати до Великого Бурлука (Україна)
Від Валуєк( рф) можна виїхати до Великого Бурлука (Україна)

Напередодні українські захисники добряче прорідили лави окупантів на Луганщині. У 72 омбр повідомили про контрнаступ у районі Новоайдара. Знищено понад 40 одиниць техніки та понад 50 тонн боєкомплекту ворога.

Як раніше писав "Телеграф" — росія не просто так стягує війська на схід України. У світлі заяв, які декларує країна-агресор, у цьому регіоні готується масштабна військова кампанія.

Аналітики зазначають, що від Ізюма Харківської області окупаційні війська можуть рушити як на Слов’янськ, так і в обхід, щоб оточити українських захисників.

Теги:
#Супутник #Колона #Знімки
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