Супутники засікли колону окупантів біля кордону з Україною: фото та карта

Maxar Technologies поділилися новими фото території Білгородської області

З росії в Україну продовжують стягувати важке озброєння. Колону військової техніки помітили у напрямку на схід країни з околиць села Солоти та міста Валуйки у Білгородській області рф. Раніше там зафіксували нові табори російської армії. Ймовірно, колона прямувала до Харківської області, до межі якої від них близько 30 км.

Знімки із супутника публікує Maxar Technologies. На знімках від 11 квітня видно не лише табори армії рф, а й рух десятків одиниць військової техніки.

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Харківський та ізюмський напрямок — один із тих, які росія "накачує" технікою та контингентом у рамках підготовки наступу на Донбасі.

Колона техніки рф під Валуйками

Колона розтягнулася на кілометри

Табір на околицях Валуєк

Масштаби руху військової техніки на схід

Раніше на околицях Великого Бурлука (75 км від Валуєк) була помічена колона техніки, пізніше з’явилася інформація про знищення військового транспорту Росії в цьому районі у великій кількості.

Від Валуєк( рф) можна виїхати до Великого Бурлука (Україна)

Напередодні українські захисники добряче прорідили лави окупантів на Луганщині. У 72 омбр повідомили про контрнаступ у районі Новоайдара. Знищено понад 40 одиниць техніки та понад 50 тонн боєкомплекту ворога.

Як раніше писав "Телеграф" — росія не просто так стягує війська на схід України. У світлі заяв, які декларує країна-агресор, у цьому регіоні готується масштабна військова кампанія.

Аналітики зазначають, що від Ізюма Харківської області окупаційні війська можуть рушити як на Слов’янськ, так і в обхід, щоб оточити українських захисників.