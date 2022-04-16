Долетит до Москвы: в Кабмине описали мощь новых беспилотников США для Украины

Американские беспилотники способны действовать на значительном расстоянии от оператора и могут нести серьезный боезапас

После одобрения США программы "лендлиза" с Украиной, ВСУ будет усилено серьезным вооружением, среди которого возможно даже будут ударные беспилотники MQ-9 Reaper. Эти БПЛА значительно превосходят по своим характеристикам уже хорошо известные украинцам "Байрактары" и могут стать настоящей головной болью для оккупантов.

О том, что такое MQ-9 Reaper детально рассказала советница министра цифровой трансформации Яника Мерило в своем Фейсбук.

"Reaper это абсолютно новый уровень и однозначно большая сила", — написала она.

По ее словам, Bayraktar TB2 может действовать на расстоянии до 150 километров от оператора с нагрузкой в 150 килограмм, в то время, как американский БПЛА способен действовать на расстоянии в 1900 километров и при этом нести груз до 1,5 тонны. Также Reaper развивает скорость в 500 км/ч против 220 км/ч у "Байрактара".

"Так Reaper может быть запущен на совсем далекой дистанции, замыкая объект и локацию на экране и не рискуя самим БПЛА. Просто для понимания дистанции — 1900 километров это из Львова до Нижнего Новгорода, то-есть еще дальше Москвы", — отметила Мерило.

Вместе с тем она подчеркнула, что один "Байрактар" обходится в 1-2 миллиона долларов, в то время как цена MQ-9 стартует от 32 миллионов.

Кроме того, если такие БПЛА будут передаваться ВСУ, то это потребует длительного обучения целого штата.

Пока США официально не подтвердили передачу "Риперов", однако точно известно, что поставки будут включать в себя барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) Switchblade. Первые из них уже поступили в распоряжение украинских военных.