Важное вооружение от американцев уже в Украине – Пентагон

Вражеским солдатам стоит опасаться за свою сохранность еще больше

Соединенные Штаты поставили в Украину несколько партий ранее анонсированных дронов-камикадзе марки Switchblade. Эти беспилотники способны не только атаковать позиции врага, нанося значительный урон, но и вести разведку.

Приятные для ВСУ новости сообщили в Пентагоне 12 апреля.

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По информации военных специалистов, использование подобных БПЛА увеличивают шансы украинской армии на проведение успешных операций по атаке врага с воздуха. Switchblade способны не только переносить взрывчатку, которой будет нанесен удар по позициям российских захватчиков, но и вести мониторинг. Такие дроны оснащены различными видеокамерами, а также датчиками. Приятным моментом является и то, что обучение работе с подобной техникой требует всего лишь одного-двух дней.

Так выглядит дрон-камикадзе

Также чиновники в Пентагоне подчеркивают, что продолжают работать над поставками вооружения Украине. На данный момент наша страна получила оружия уже на около 800 млн долларов — и это только от США.

Сейчас обсуждается возможность отправки различных систем ПВО, что смогут защитить украинское небо от части авиационных и ракетных атак армии рф. Вдобавок к этому Украина может получить еще и дополнительные комплексы Javelin — на сумму 100 млн долларов.

Добавим, что, по информации CNN, в Пентагоне на среду, 13 апреля, запланировано специальное совещание с ведущими производителями оружия в США. Американское Минобороны хочет предложить восьми оборонным подрядчикам, среди которых в том числе General Dynamics, Lockheed Martin и не только, поучаствовать в производстве вооружения для ВСУ.

При этом чиновники, на которых ссылаются журналисты, подчеркивают, что в первую очередь эта встреча направлена на вероятное поддержание оборонной способности Украины, если война с россией затянется не на месяцы, а на годы. Однако это — пессимистический сценарий событий.

Отметим, что важное решение для поддержания Украины приняли наконец-то и в Германии. По словам президента Франка-Вальтера Штайнмайера, их правительство наконец-то осознало кровавость режима путина и готово поставлять оружие для ВСУ. Некоторые источники утверждают, что Украина может получить от немцев на вооружение танки.

Тем временем наши военнослужащие отлично справляются с тем, чтобы уничтожать технику российской армии и днем, и даже ночью.