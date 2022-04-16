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Чи застосує росія ядерну зброю: в Україні оцінили рівень загрози

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Ядерна зброя рф Новина оновлена 16 квітня 2022, 10:01
Ядерна зброя рф

Відкидати таку ймовірність, як навіжену, не варто

В українському Міністерстві внутрішніх справ вважають ризик ядерного удару з боку росії можливим, але малоймовірним. Про ймовірність застосування ядерної зброї в Україні раніше говорив президент Володимир Зеленський, і він закликав ставитись до цієї загрози з належною увагою.

Радник голови МВС Вадим Денисенко зазначив в ефірі нацтелемарафону, що станом на зараз про ядерний удар не йдеться, а піти на це росія може в крайньому разі.

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Він також вважає, що при застосуванні ядерної зброї проти України від росії відмовляться союзники — Білорусь, Індія, Китай.

При цьому в ЦРУ США попереджають — ставитися легковажно до "бряцання" рф ядерною зброєю не варто. Попри відсутність ознак ухвалення рішення про початок ядерної війни, на тлі російських військових невдач слід стежити за цим.

Як писав "Телеграф", п’ять світових держав, включаючи росію, раніше зробили заяву про неприпустимість ядерної війни. При цьому в росії вже активізували свої сили в цьому напрямку і привели їх у готовність. У рф вже озвучили чотири сценарії, за яких можуть застосувати ядерну зброю.

Теги:
#Росія #Загроза #Ядерну зброю
Ядерна зброя рф
Україна
Чи застосує росія ядерну зброю: в Україні оцінили рівень загрози
Дата публікації
Дата публікації
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