Чи застосує росія ядерну зброю: в Україні оцінили рівень загрози

Відкидати таку ймовірність, як навіжену, не варто

В українському Міністерстві внутрішніх справ вважають ризик ядерного удару з боку росії можливим, але малоймовірним. Про ймовірність застосування ядерної зброї в Україні раніше говорив президент Володимир Зеленський, і він закликав ставитись до цієї загрози з належною увагою.

Радник голови МВС Вадим Денисенко зазначив в ефірі нацтелемарафону, що станом на зараз про ядерний удар не йдеться, а піти на це росія може в крайньому разі.

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Він також вважає, що при застосуванні ядерної зброї проти України від росії відмовляться союзники — Білорусь, Індія, Китай.

При цьому в ЦРУ США попереджають — ставитися легковажно до "бряцання" рф ядерною зброєю не варто. Попри відсутність ознак ухвалення рішення про початок ядерної війни, на тлі російських військових невдач слід стежити за цим.

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Як писав "Телеграф", п’ять світових держав, включаючи росію, раніше зробили заяву про неприпустимість ядерної війни. При цьому в росії вже активізували свої сили в цьому напрямку і привели їх у готовність. У рф вже озвучили чотири сценарії, за яких можуть застосувати ядерну зброю.