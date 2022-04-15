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путін та ядерна зброя: Зеленський зробив попередження

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Зеленський, Путін Новина оновлена 15 квітня 2022, 19:27
Зеленський, Путін

Президент України закликає увесь світ підготуватися.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "всі країни світу" мають підготуватися до того, що російський президент та кривавий диктатор Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю у війні проти України.

Про це йшлося в інтерв'ю глави держави американському телеканалу CNN.

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За словами президента, Путін може використати або ядерну, або хімічну зброю у війні проти України, адже життя народу для нього нічого не означає.

"Не тільки я, весь світ, всі країни повинні хвилюватися, тому що це може бути несправжня інформація, а може бути й правда", — заявив Зеленський.

Глава держави додав, що Росія цілком могла виготовити хімічну зброю, але тепер весь світ має думати й готуватися до того, що російська влада її використає. І це питання не стосується лише України.

Нагадаємо, що американська розвідка закликала не вважати "легковажними" заяви кривавого диктатора володимира путіна щодо ймовірності застосування ядерної зброї. На думку глави ЦРУ Білла Бернса, невдачі російської армії в Україні можуть "спонукати" тирана натиснути заповітну кнопку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про ядерну зброю знову голосно заговорили після потоплення російського крейсера "Москва". Як виявилося, на кораблі могли знаходитися мінімум дві ракети з ядерними боєголовками, але про їхню подальшу долю нічого невідомо.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Володимир Путін #Володимир Зеленський
Зеленський, Путін
Політика
путін та ядерна зброя: Зеленський зробив попередження
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