Загроза катастрофи: на затонулому крейсері "Москва" могла бути ядерна зброя

За штатним розкладом на затонулій "Москві" має бути дві ядерні боєголовки

Після того як у міноборони росії повідомили про те, що флагман чорноморського флоту рф, ракетний крейсер "Москва" затонув, ряд експертів звернули увагу на те, що залишилася невідомою доля ядерної зброї, яка за штатним розкладом мала знаходитися на цьому кораблі.

Зокрема, про це пише керівник проєкту в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Друзі, фахівці кажуть, що за штатом на борту ркр "Москва" є 2 ядерні боєголовки до крилатих ракет (можливо для багатьох це новина, але так і є, це корабель — носій ядерної зброї). Де ці боєголовки? Де вони були під час вибуху боєзапасу? Де точка на мапі? Координати?", — пише Клименко.

При цьому він зазначає, що це питання не містечкове і є компетенцією Ради безпеки ООН та профільної міжнародної організації МАГАТЕ.

Також Клименко висловив переконання, що до цієї ситуації мають негайно приєднатися прибережні держави Чорного моря — Туреччина, Румунія, Болгарія, Грузія.

Згідно з загальнодоступною інформацією, до озброєння "Москви" справді входило 16 протикорабельних ракетних комплексів П-1000 "Вулкан", які мають дві модифікації бойової частини: фугасно-кумулятивна (500 кг маси вибухової речовини) та ядерна (350 кт).

У мережі вже припустили, що саме через ситуацію з ядерними боєголовками на крейсері, що тоді ще горів, була пов’язана незвичайна активність російських урядових літаків у четвер.

Як повідомлялося, увечері 13 квітня з’явилися перші повідомлення про те, що крейсер чф росії "Москва" був уражений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун".

У росії підтвердили пошкодження крейсера, але не стали називати причину. Було заявлено, що сталася пожежа, внаслідок якої на кораблі здетонував боєзапас.

До речі, ракетний крейсер "Москва" — це те саме судно, яке було надіслано "на**й" українським прикордонникам на острові Зміїний.