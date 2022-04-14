Дивна активність у російському небі: що відомо зараз
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Російські спецборти привернули увагу користувачів мережі.
У четвер, 14 квітня, на 50-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі помітили дивні урядові авіарейси в росії.
За інформацією ЗМІ, які посилаються на дані flightradar, як мінімум шість офіційних спецбортів (три Ту-154М, Ан-148, Ту-214 та Іл-96-300) покинули Москву, не маючи заданого кінцевого пункту прильоту.
Розповідаємо, що відомо зараз.
- Три спецборти росії вилетіли з Москви у бік Мурманська.
- Норвезький медичний гелікоптер перетнув кордон рф, зник з радарів, а потім повернувся в одну з норвезьких лікарень.
- Транспортний літак росії ІЛ-76МД летів з боку Оренбурга в бік Москви, проте раптово розвернувся і полетів у бік Харкова, потім зник з радарів.
- Один із російських урядових літаків прилетів до Севастополя. Можливо, це пов’язано з крейсером "Москва", на якому сталася пожежа. Імовірно, делегація займатиметься розслідуванням інциденту з флагманом ЧФ росії.
- Із Сирії вилетів ІЛ-76 рф
Крім того, в акваторії Чорного моря засікли американський розвідувальний безпілотник.
Раніше повідомлялося, що Мінцифри створило "карту мародерів", де можна дізнатися про імена та контакти російських окупантів, які відправляли награбоване в Україні додому.
Нагадаємо, Білий дім може виділити Україні найпотужніші бойові дрони.
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