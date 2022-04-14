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Дивна активність у російському небі: що відомо зараз

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Іл-96-300 Новина оновлена 14 квітня 2022, 20:23
Іл-96-300

Російські спецборти привернули увагу користувачів мережі.

У четвер, 14 квітня, на 50-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі помітили дивні урядові авіарейси в росії.

За інформацією ЗМІ, які посилаються на дані flightradar, як мінімум шість офіційних спецбортів (три Ту-154М, Ан-148, Ту-214 та Іл-96-300) покинули Москву, не маючи заданого кінцевого пункту прильоту.

Розповідаємо, що відомо зараз.

  • Три спецборти росії вилетіли з Москви у бік Мурманська.
  • Норвезький медичний гелікоптер перетнув кордон рф, зник з радарів, а потім повернувся в одну з норвезьких лікарень.
  • Транспортний літак росії ІЛ-76МД летів з боку Оренбурга в бік Москви, проте раптово розвернувся і полетів у бік Харкова, потім зник з радарів.
  • Один із російських урядових літаків прилетів до Севастополя. Можливо, це пов’язано з крейсером "Москва", на якому сталася пожежа. Імовірно, делегація займатиметься розслідуванням інциденту з флагманом ЧФ росії.
  • Із Сирії вилетів ІЛ-76 рф

Крім того, в акваторії Чорного моря засікли американський розвідувальний безпілотник.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри створило "карту мародерів", де можна дізнатися про імена та контакти російських окупантів, які відправляли награбоване в Україні додому.

Нагадаємо, Білий дім може виділити Україні найпотужніші бойові дрони.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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