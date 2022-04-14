Рус

Щось дивне: незвичайну активність урядових літаків Росії помітили в мережі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8762
Кінцевого пункту направлення в офіційній документації літаки не мають Новина оновлена 14 квітня 2022, 17:52
Кінцевого пункту направлення в офіційній документації літаки не мають

У мережі вже поповзли розмови про можливу смерть путіна

Користувачі мережі помітили, що російська урядова авіація розпочала дуже активні переміщення з Москви у невідомому напрямку. У четвер, 14 квітня, на 50-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щонайменше шість офіційних бортів покинули російську столицю, не маючи офіційно заданого кінцевого пункту зупинки.

Про це повідомляють численні ЗМІ, посилаючись на дані спеціального сайту Flightradar24.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

З невеликим проміжком у часі з повітряного простору Москви вилетіло три Ту-154М, а також Ан-148, Ту-214 і, що найголовніше, Іл-96-300. Останній борт має ту саму марку, яку приписують особистому урядовому борту кривавого диктатора володимира путіна.

Трохи згодом столицю залишив ще один "Туполєв" — цього разу 204-300.

Слід нагадати, що Іл-96-300 часом називають "літаком судного дня". Таку славу борт здобув через наявність усіляких зручностей та засобів захисту. Вважається, що на цьому літаку путін здатний підтримувати зв’язок з іншими президентами, а також має доступ до "червоної кнопки" для запуску ядерної зброї.

Незабаром також увагу користувачів мережі привернула активність бортів, що належать керівництву компанії "Газпром". Майже одночасно з різних кінців Росії комерційні борти, пов’язані з цією фірмою, піднялися в повітря.

Додатково повідомляється, що із сірої зони у повітря також піднявся вертоліт швидкої допомоги. Наймовірніше, він міг вирушити на територію якогось із засекречених об’єктів Росії.

UPD від 17:40. У мережі припускають, що більшість літаків прямують у бік Мурманська. Додалося ще кілька авіасуден. Туди ж, судячи з усього, попрямував і раніше згаданий вертоліт швидкої допомоги.

В інтернеті вже почали розганяти теорії про можливу раптову смерть путіна на території бункера, проте ніякого фактичного підґрунтя під собою подібні розмови не несуть. При цьому активність урядової авіації росії все ж таки залишається дуже підозрілою.

Нагадаємо, що раніше також з’явилася інформація про ймовірну хворобу голови Міноборони рф Сергія Шойгу — начебто той потрапив із серйозним інфарктом у реанімацію. Передбачається, що подібна недуга у російського чиновника виникла не з природних причин.

Теги:
#Москва #Росія #Авіація #Володимир Путін #Літаки
Кінцевого пункту направлення в офіційній документації літаки не мають
Новини Росії
Щось дивне: незвичайну активність урядових літаків Росії помітили в мережі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кінцевого пункту направлення в офіційній документації літаки не мають
Щось дивне: незвичайну активність урядових літаків Росії помітили в мережі
Дата публікації
Категорія
Тепер "ОПЗЖ" тимчасово не має можливості приймати важливі рішення на рівні держави
У Раді призупинено роботу фракції ОПЗЖ: деталі
Дата публікації
Категорія
У росії заявили про "обстріл" брянської області
У росії видали божевільну заяву про "український авіаудар"
Дата публікації
Категорія
Путін втратив розум та "Москву". Очевидно, це теж частина "плану"
Путін втратив розум та "Москву". Очевидно, це теж частина "плану"
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває вже 50 днів
Війна — день 50: Україна чекає на серйозні поставки зброї, росія відходить від удару по "Москві"