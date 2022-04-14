Щось дивне: незвичайну активність урядових літаків Росії помітили в мережі

У мережі вже поповзли розмови про можливу смерть путіна

Користувачі мережі помітили, що російська урядова авіація розпочала дуже активні переміщення з Москви у невідомому напрямку. У четвер, 14 квітня, на 50-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щонайменше шість офіційних бортів покинули російську столицю, не маючи офіційно заданого кінцевого пункту зупинки.

Про це повідомляють численні ЗМІ, посилаючись на дані спеціального сайту Flightradar24.

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З невеликим проміжком у часі з повітряного простору Москви вилетіло три Ту-154М, а також Ан-148, Ту-214 і, що найголовніше, Іл-96-300. Останній борт має ту саму марку, яку приписують особистому урядовому борту кривавого диктатора володимира путіна.

Трохи згодом столицю залишив ще один "Туполєв" — цього разу 204-300.

Слід нагадати, що Іл-96-300 часом називають "літаком судного дня". Таку славу борт здобув через наявність усіляких зручностей та засобів захисту. Вважається, що на цьому літаку путін здатний підтримувати зв’язок з іншими президентами, а також має доступ до "червоної кнопки" для запуску ядерної зброї.

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Незабаром також увагу користувачів мережі привернула активність бортів, що належать керівництву компанії "Газпром". Майже одночасно з різних кінців Росії комерційні борти, пов’язані з цією фірмою, піднялися в повітря.

Додатково повідомляється, що із сірої зони у повітря також піднявся вертоліт швидкої допомоги. Наймовірніше, він міг вирушити на територію якогось із засекречених об’єктів Росії.

UPD від 17:40. У мережі припускають, що більшість літаків прямують у бік Мурманська. Додалося ще кілька авіасуден. Туди ж, судячи з усього, попрямував і раніше згаданий вертоліт швидкої допомоги.

В інтернеті вже почали розганяти теорії про можливу раптову смерть путіна на території бункера, проте ніякого фактичного підґрунтя під собою подібні розмови не несуть. При цьому активність урядової авіації росії все ж таки залишається дуже підозрілою.

Нагадаємо, що раніше також з’явилася інформація про ймовірну хворобу голови Міноборони рф Сергія Шойгу — начебто той потрапив із серйозним інфарктом у реанімацію. Передбачається, що подібна недуга у російського чиновника виникла не з природних причин.