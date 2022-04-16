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США думають над передачею Україні нового виду ракет: виявляється, потрібні

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
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Лінія берега України буде укріплена ще краще Новина оновлена 16 квітня 2022, 08:46
Лінія берега України буде укріплена ще краще

Росіян на морі очікують на серйозні проблеми

У Вашингтоні погодили черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть нові засоби берегової оборони. Це допоможе створити ще більш ефективний опір ймовірним ударам з моря, як це сталося раніше із затонулим російським крейсером "Москва".

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на власні джерела.

Чому росії не виграти війну проти України?

Зазначимо, що необхідне для берегової оборони озброєння було вирішено направити в Україну ще 13 квітня, якраз того дня, коли ВСУ вдалося підбити двома ракетами "Нептун" російський флагман. У Пентагоні зазначають, що зброю для подібних боїв українська влада просили у США від початку війни.

"Яскрава демонстрація потужності протикорабельних ракет, запущених з узбережжя, показала, що запити України на більшу кількість такої зброї були "дуже пророчими", — цитує NYT слова співрозмовника з Міноборони США.

Зазначимо також, що на думку американського адмірала у відставці Джеймса Г. Фогго III, зміцнення берегової оборони допоможе українській армії зміцнити свій опір Чорноморському флоту Росії. Таким чином, більшість російських кораблів просто не зможуть наблизитися до українських міст, щоб завдавати більше смертоносних ракетних ударів. Особливо це стосується Одеської області, до якої окупанти намагаються "підібратися" від початку бойових дій.

Фогго наголошує, що для захисту українських берегів не дуже потрібні кораблі, адже легше вести оборону безпосередньо із суші. Також він додав, що із отриманням додаткового американського озброєння у росіян на морі "почнуться проблеми".

Нагадаємо, що західні аналітики не бачать особливої незамінності у знищеній ЗСУ "Москві", проте погоджуються з тим, що флагман, який пішов на дно моря, є значною репутаційною втратою. До того ж на кораблі була велика кількість небезпечної зброї, яка вже не зможе забирати життя українських громадян.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому для Сполучених Штатів та Заходу загалом так важливо, щоб Україна не просто встояла, а ще й перемогла у війні з російською федерацією.

Теги:
#Україна #США #Росія #Оборона #Війна #Поставки зброї
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