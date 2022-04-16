На Заході оцінили незамінність знищеної "Москви" для російського флоту

Кораблем більше вихвалялися, ніж справді використовували в бою

Російський крейсер "Москва", який безславно пішов на дно Чорного моря біля берегів Криму, став значною репутаційною втратою для флоту армії окупанта. Його знищення може частково вплинути на перебіг боїв, що ведуться з морської акваторії, але не загалом на війну.

Про наслідки втрати "Москви" Чорноморським флотом розмірковували аналітики Reuters, а також експерт з бойової авіації, австрійський військовий письменник Томас Купер. Все воєдино для читачів зібрав "Телеграф".

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Чим росії загрожує зникнення крейсера?

По-перше, це великий удар по репутації. За словами Купера, "Москву" використовували для хвастощів та створення фейків, корабель називали "найпотужнішим у Чорному морі". 2015-го крейсер навіть приплив до берегів Сирії, нібито для "захисту авіабази Хмеймім".

"Тепер, коли згадати це все, важко позбутися враження, що кораблем таки "хвалилися", хоча цілком можливо, що багато його систем не працювали", — зазначає військовий експерт.

По-друге, крейсер був плавучим центром керування. Після того, як корабель затонув, протиповітряна оборона російського флоту стала в рази гіршою. Їй можуть не допомогти навіть захоплені 2014-го кримські системи ППО.

По-третє, на "Москві" було чимало різної зброї, яку можна було б застосувати у разі атаки. Однак, на думку Томаса Купера, багато в чому таке засилля озброєння і було однією з причин, що корабль залишив воду.

Так, на борту крейсера знаходився і зенітно-артилерійський комплекс для ближнього бою, і додаткові "зенітки" по обидва боки від містка, і величезні пускові установки для протикорабельних ракет, і пускові установки торпед, і вертолітний ангар тощо.

"Багато боєголовок, багато снарядів, дуже багато ракетного палива, — пише Купер, — і все це чекає нагоди перетворити навіть найменшу випадковість на катастрофу".

Втім, швидше за все, більшість цієї зброї вже благополучно вивчає дно Чорного моря разом з крейсером.

Чи змінить втрату "Москви" перебіг російсько-української війни?

Журналісти Reuters припускають, що знищення флагманського корабля навряд чи надто серйозно позначиться на загальній поведінці армії рф в умовах нинішнього військового протистояння. Тим більше, що особливої користі від флоту російське військо поки не отримало. Проте, швидше за все, росія все ж таки зважиться на передислокацію окремих кораблів, щоб позиції більше не були такими зручними мішенями для українських ракет.

До того ж, висока ймовірність того, що тепер вразити ціль українцям буде складніше — російські військові моряки можуть покращити свій протиповітряний захист.

У плані військових дій "Москва" не була особливо корисною — могла хіба що надати вогневу підтримку у разі висадки десанту в Одесі. Втім, цього так і не сталося, плюс ще й корабель потонув.

При цьому спокійно замінити крейсер не вдасться. Попри те, що "Варяг" та "Маршал Устинов" є такими ж кораблями, як і "Москва", вони не перебувають у акваторії Чорного моря. Туреччина ж, яка зараз перекрила Босфор, не пропустить ці крейсери до берегів України.

Чи була "Москва" сучасним крейсером?

Аж ніяк. На кораблі навіть не було російських крилатих ракет "Калібр" чи гіперзвукових снарядів. Крейсер використовувався росіянами близько сорока років, а до 2021 року зазнав серйозного ремонту. Втім, на думку Томаса Купера, останнє було більш символічним, ніж справжнім відновленням.

"Корабль планували утилізувати, його врятувало тільки втручання мера Москви. Втім "капремонт" здебільшого обмежувався очищенням від іржі та накладенням товстого шару фарби, знову і знову, — пише експерт. — Відвідувачі корабля роками розповідали, що багато приладів були неробочими, але покритими свіжим шаром фарби, щоб здаватися цілими та акуратними”.

Слід зазначити, що окремі джерела стверджують, нібито на "Москві" могли бути ракети з ядерними боєголовками. Якщо це так, то існує небезпека вибуху, на що слід звернути увагу не лише Україні, а й іншим державам чорноморського регіону.

Також "Телеграф" писав, що в росії офіційно визнали — разом з кораблем на дно пішов і його капітан Антон Купрін. За даними української розвідки, саме цей військовослужбовець армії рф наказав обстріляти острів Зміїний після того, як наші прикордонники відмовилися здатися.