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росія офіційно визнала загибель капітана крейсера "Москва"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Капітан Антон Купрін потонув разом з крейсером "Москва" Новина оновлена 15 квітня 2022, 18:29
Капітан Антон Купрін потонув разом з крейсером "Москва"

Саме цей капітан віддавав наказ про обстріл українського острова Зміїний.

Російське Міністерство оборони у п'ятницю, 15 квітня, офіційно підтвердило смерть командира ракетного крейсера "Москва". Капітан 1-го рангу Антон Купрін загинув під час того, як підбите українцями судно пішло на дно при буксируванні.

Інформацію про це масово розтиражували у ЗМІ. Також це підтвердив радник голови МВС Антон Геращенко.

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"Капітан 1 рангу, командир крейсера "Москва" — Купрін Антон Валерійович — загинув під час вибуху та пожежі на борту колишнього флагмана чорноморського флоту Росії. Не сумуємо", — написав Антон Геращенко.

За даними ЗМІ, саме цей капітан віддавав наказ про обстріл українського острова Зміїний, і саме його моряки України послали у відомому напрямку разом із флагманом Чорноморського флоту.

Нагадаємо, що увечері 13 квітня з’явилися перші повідомлення про те, що крейсер Чорноморського флоту "Москва" був уражений двома українськими протикорабельними ракетами "Нептун". У росії підтвердили пошкодження крейсера, але не стали називати причину. Було заявлено, що сталася пожежа, внаслідок якої на кораблі здетонував боєзапас.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у ЗМІ підрахували орієнтовну вартість флагмана, а також зазначили, що "Москва" є найдорожчою втратою армії рф на війні з Україною.

Теги:
#Москва #Росія #Смерть #Крейсер #Капітан
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