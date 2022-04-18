Знищено командира великого десантного корабля росії, який встиг "відзначитися" в Бердянську

Олександр Чирва помер від поранень, отриманих у бою проти України.

У тимчасово окупованому Севастополі поховали командира російського десантного корабля "Цезар Куніков" — Олександра Чирву. Він помер від ран, отриманих у бою в Україні.

Як передає видання "Крим. Реалії", про це повідомив голова окупаційної влади Севастополя Михайло Розвожаєв.

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За його словами, Олександр Чирва народився у Севастополі, де навчався у "Військово-морській академії". У 2015-2016 роках Чирва брав участь у спецоперації у Сирії. Відомо, що помер командир корабля "Цезар Куніков" від поранень, які були отримані в бою на материковій частині України.

Інших подробиць смерті російського військового не наводиться. Також невідомо, в якому саме місті України Олександр Чирва отримав поранення.

Варто зазначити, що 24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що у Бердянську було знищено російський десантний корабель "Саратов". Також повідомлялося, що ще двом кораблям РФ вдалося втекти — йшлося про "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ". На той час з’явилася інформація, що на "Кунікові" може перебувати вісім поранених, на "Новочеркаську" — троє загиблих і троє поранених. Цілком можливо, що поранення Олександр Чирва отримав саме під час атаки українських військових на ці десантні кораблі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у бердянському порту на території, тимчасово окупованій росією, підірвали великий десантний корабель "Орськ" із чорноморського флоту країни-агресора.