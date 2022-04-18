Росіяни пішли у наступ на Луганщині: ситуація в області

У Рубіжному та Попасній точаться бої, інші населені пункти області перебувають під обстрілом

Окупаційні війська розпочали наступ у Луганській області та тимчасово взяли під свій контроль Кремінну.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Фейсбуку.

За його словами, у Кремінній залишилися близько 3,5 тисяч людей, одна сім’я намагалася залишити місто на особистому автомобілі, але потрапила під обстріл окупантів і загинула.

"Наступ почався — це те, про що ми говорили останні тижні", — зазначив він.

Гайдай додав, що у Рубіжному та Попасній точаться бої, а у Лисичанську загинув поліцейський. Інші населені пункти області перебувають під обстрілами.

Водночас він зазначив, що у відступі українських військ жодної "зради" немає, оскільки відбувається тактичний відступ для перегрупування.

Як повідомлялося раніше, місцева влада в Луганській області раніше закликала населення евакуюватися поки не стало надто пізно, а шляхи для виведення мирних жителів не виявилися відрізані.

Варто зазначити, що раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що ті війська, які стягнули росіяни на Донбас, є останніми оперативними резервами, тобто останніми солдатами, здатними проводити наступ.

Водночас президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що битва за Донбас вирішить результат усієї війни.