Росіяни пішли у наступ на Луганщині: ситуація в області
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У Рубіжному та Попасній точаться бої, інші населені пункти області перебувають під обстрілом
Окупаційні війська розпочали наступ у Луганській області та тимчасово взяли під свій контроль Кремінну.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Фейсбуку.
За його словами, у Кремінній залишилися близько 3,5 тисяч людей, одна сім’я намагалася залишити місто на особистому автомобілі, але потрапила під обстріл окупантів і загинула.
"Наступ почався — це те, про що ми говорили останні тижні", — зазначив він.
Гайдай додав, що у Рубіжному та Попасній точаться бої, а у Лисичанську загинув поліцейський. Інші населені пункти області перебувають під обстрілами.
Водночас він зазначив, що у відступі українських військ жодної "зради" немає, оскільки відбувається тактичний відступ для перегрупування.
Як повідомлялося раніше, місцева влада в Луганській області раніше закликала населення евакуюватися поки не стало надто пізно, а шляхи для виведення мирних жителів не виявилися відрізані.
Варто зазначити, що раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що ті війська, які стягнули росіяни на Донбас, є останніми оперативними резервами, тобто останніми солдатами, здатними проводити наступ.
Водночас президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що битва за Донбас вирішить результат усієї війни.
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