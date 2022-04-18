"Евакуюйтеся, поки не пізно!": мешканців Луганщини закликають врятувати свої життя та полегшити роботу силовикам
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Влада Луганщини закликає місцевих жителів не спокушати долю та евакуюватися
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликає жителів області евакуюватися, оскільки протягом тижня існує висока загроза посилення бойових дій у рамках очікуваного російського наступу на Донбасі.
Про це Гайдай написав на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.
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"Наступний тиждень може бути важким. Може бути останнім, коли ми ще маємо шанс Вас врятувати", — написав глава ОВА.
Говорячи про можливий наступ російських військ, Гайдан зазначив: "Як це станеться? Напевно, по-фашистськи, традиційно, зранку, коли Ви відкриєте очі у бомбосховищі від жахливого гуркоту".
Він також наголосив, що ЗСУ готові зустріти росіян, однак те, як швидко впораються українські воїни з російською навалою, зокрема, залежить від цивільних.
Глава ОВА зазначив, що минулої неділі відвідав Лисичанськ і залишився в шоці від спілкування з місцевими жителями, які відмовляються евакуюватися:
"Пересидимо". Що пересидимо? Килимове бомбардування? Діти зможуть впоратися психологічно з тим, що зможуть побачити?!
Це впертість? Це НЕвідповідальність? Ви готові добровільно загинути?
Жодної розбірливої відповіді не почув.
"Якось буде"
Вже є Маріуполь.
Не ходіть далеко — наші Рубіжне, Попасна та Гірська громада — це Той самий Маріуполь!!!
Рішення за Вами.
Ті, хто щодня ризикує, вже на межі.
Пустий евакуаційний автобус — це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших.
Бачили нове Сєвєродонецьке кладовище?! Більшає щодня…
Ми не хочемо копати могили, ми хочемо жити і розвиватися!
Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити".
Нагадаємо, що після відступу з Київської, Чернігівської та Сумської областей російські окупанти не залишають спроб взяти Донбас. Судячи з даних карт, ворожа армія продовжує атакувати Рубіжне, Попасну та Мар’їнку, обстрілюючи з артилерії населені пункти та позиції на сході країни. Окупанти також намагалися атакувати із боку Ізюма у бік Слов’янська та Барвінкового.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що битви за Донбас уникнути не вдасться.