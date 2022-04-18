"Евакуюйтеся, поки не пізно!": мешканців Луганщини закликають врятувати свої життя та полегшити роботу силовикам

Влада Луганщини закликає місцевих жителів не спокушати долю та евакуюватися

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай закликає жителів області евакуюватися, оскільки протягом тижня існує висока загроза посилення бойових дій у рамках очікуваного російського наступу на Донбасі.

Про це Гайдай написав на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

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"Наступний тиждень може бути важким. Може бути останнім, коли ми ще маємо шанс Вас врятувати", — написав глава ОВА.

Говорячи про можливий наступ російських військ, Гайдан зазначив: "Як це станеться? Напевно, по-фашистськи, традиційно, зранку, коли Ви відкриєте очі у бомбосховищі від жахливого гуркоту".

Він також наголосив, що ЗСУ готові зустріти росіян, однак те, як швидко впораються українські воїни з російською навалою, зокрема, залежить від цивільних.

Глава ОВА зазначив, що минулої неділі відвідав Лисичанськ і залишився в шоці від спілкування з місцевими жителями, які відмовляються евакуюватися:

"Пересидимо". Що пересидимо? Килимове бомбардування? Діти зможуть впоратися психологічно з тим, що зможуть побачити?!

Це впертість? Це НЕвідповідальність? Ви готові добровільно загинути?

Жодної розбірливої відповіді не почув.

"Якось буде"

Вже є Маріуполь.

Не ходіть далеко — наші Рубіжне, Попасна та Гірська громада — це Той самий Маріуполь!!!

Рішення за Вами.

Ті, хто щодня ризикує, вже на межі.

Пустий евакуаційний автобус — це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших.

Бачили нове Сєвєродонецьке кладовище?! Більшає щодня…

Ми не хочемо копати могили, ми хочемо жити і розвиватися!

Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити".

Нагадаємо, що після відступу з Київської, Чернігівської та Сумської областей російські окупанти не залишають спроб взяти Донбас. Судячи з даних карт, ворожа армія продовжує атакувати Рубіжне, Попасну та Мар’їнку, обстрілюючи з артилерії населені пункти та позиції на сході країни. Окупанти також намагалися атакувати із боку Ізюма у бік Слов’янська та Барвінкового.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що битви за Донбас уникнути не вдасться.