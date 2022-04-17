Наступ росії на Донбасі: Арестович зробив оптимістичну заяву

росія готує наступ на Донбасі, однак у неї більше не залишилося солдатів в оперативному резерві

Окупанти стягнули останні оперативні резерви на Донбас, аби ще раз спробувати перейти там у наступ та вибити українських захисників із зони ООС.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Це наступ, який вони зараз роблять, це останні солдати росії. Останні оперативні резерви, які можуть проводити наступ", — сказав він.

Після того, як і вони закінчаться, розпочнеться позиційна боротьба і неминуче виникне питання, чи можуть українські військові перейти у наступ та розпочати звільнення українських міст, зокрема Херсона та Маріуполя.

"От для цього потрібна не просто важка зброя, а дуже багато важкої зброї", — сказав Арестович.

За його словами, наступ це складніше, ніж оборона, а якщо ЗСУ перейдуть у наступ, то в обороні опиняться росіяни. Проблема, каже він, полягає в тому, що Захід виділяє важку зброю, але не в тих темпах, обсягах і дають не ту номенклатуру, яку хотілося б отримати українським військам.

Як повідомлялося раніше, українські військові за день відбили 10 атак у зоні ООС та знищили 15 танків та 24 одиниці бронетехніки.

Усього з початку повномасштабного військового вторгнення в Україну російська армія втратила 20,3 тисячі солдатів убитими, 773 танки і понад дві тисячі бойових броньованих машин.