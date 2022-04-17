Наступление россии на Донбассе: Арестович сделал оптимистичное заявление

россия готовит наступление на Донбассе, однако у нее больше не осталось солдат в оперативном резерве

Оккупанты стянули последние оперативные резервы на Донбасс, чтобы еще раз попытаться перейти там в наступление и выбить украинских защитников из зоны ООС.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Это наступление, которые они сейчас предпринимают, это последние солдаты россии. Последние оперативные резервы, которые могут проводить наступление", — сказал он.

После того как и они закончатся, начнется позиционная борьба и неизбежно возникнет вопрос, могут ли украинские военные перейти в наступление и начать освобождение украинских городов, в частности Херсона и Мариуполя.

"Вот для этого нужно не просто тяжелое оружие, а очень много тяжелого оружия", — сказал Арестович.

По его словам, наступление это более сложно, чем оборона, а если ВСУ перейдут в наступление, то в обороне окажутся россияне. Проблема, говорит он, заключается в том, что Запад выделяет тяжелое оружие, но не в тех темпах, объемах и дают не ту номенклатуру, которую хотелось бы получить украинским войскам.

Как сообщалось ранее, украинские военные за день отбили 10 атак в зоне ООС и уничтожили 15 танков и 24 единицы бронетехники.

Всего с начала полномасштабного военного вторжения в Украину российская армия потеряла 20,3 тысячи солдат убитыми, 773 танка и более двух тысяч боевых бронированных машин.