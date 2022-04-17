россия готовится резко усилить наступление в Украине: NBC назвал сроки
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В Пентагоне также спрогнозировали, какое оружие выберет рф для наступления
В Минобороны США считают, что россия может пойти в наступление совсем скоро — на этих выходных или в начале следующей недели. Войска могут перебросить и повести в бой даже в состоянии неготовности.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух высокопоставленных представителей Пентагона.
Они также отметили, что Соединенные Штаты пытаются активизировать поставки в Украину от союзников боеприпасов и артиллерии, чтобы они не закончились в случае усиления наступления. В США считают, что это произойдет в ближайшие дни. При этом в Украине есть нехватка артснарядов, считают чиновники.
Также в Минобороны неназванный источник считает, что росармия в этом наступлении будет использовать артиллерию и ракеты малой дальности.
Напомним, россия стягивает войска на восток Украины — публиковались многочисленные снимки лагерей возле границы и колонн военной техники, которая вошла на территорию Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Под Изюмом на Харьковщине сосредоточено большое количество войск рф.
На востоке ситуация продолжает накаляться — российские войска пытаются сломить оплот сопротивления украинских защитников в Мариуполе, а в степях Донбасса могут провести наступление по трем основным направлениям, считают эксперты.
Как ранее писал "Телеграф", в США высказали мнение, что война с россией может затянуться до конца 2022 года.