росія готується різко посилити наступ в Україні: NBC назвав терміни

У Пентагоні також спрогнозували, яку зброю вибере рф для наступу

У Міноборони США вважають, що росія може піти в наступ зовсім скоро — цими вихідними або на початку наступного тижня. Війська можуть перекинути та повести у бій навіть у стані неготовності.

Про це повідомляє NBC з посиланням на двох високопосадовців Пентагону.

Вони також зазначили, що Сполучені Штати намагаються активізувати постачання в Україну від союзників боєприпасів та артилерії, щоб вони не закінчились у разі посилення наступу. У США вважають, що це відбудеться найближчими днями. При цьому в Україні нестача артснарядів, вважають чиновники.

Також у Міноборони неназване джерело вважає, що росармія у цьому наступі використовуватиме артилерію та ракети малої дальності.

Нагадаємо, росія стягує війська на схід України — публікувалися численні знімки таборів біля кордону та колон військової техніки, яка увійшла на територію Харківської, Луганської та Донецької областей. Під Ізюмом на Харківщині зосереджено велику кількість військ росії.

На сході ситуація продовжує розпалюватися — російські війська намагаються зламати оплот опору українських захисників у Маріуполі, а в степах Донбасу можуть провести наступ за трьома основними напрямками, вважають експерти.

Як раніше писав "Телеграф", у США висловили думку, що війна з росією може затягтися до кінця 2022 року.