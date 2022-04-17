Зеленський: Україна не обміняє Донбас на закінчення війни

Президент вважає, що "битва за Донбас" вирішить подальшу долю війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не відмовлятиметься від територій Донбасу, аби закінчити військове вторгнення російської армії, яке триває вже 53-ій день поспіль.

Про це йшлося в інтерв’ю українського президента американському телеканалу CNN.

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За словами Зеленського, українська армія боротиметься за Донбас до переможного, адже ця битва може визначити подальшу долю російсько-української війни.

"Тому для нас дуже важливо не дозволити їм зробити цього, вистояти, бо ця битва… вона може вплинути на перебіг усієї війни", — сказав він.

Президент України вважає, що якщо ворогам вдасться захопити Донбас, то вони знову можуть атакувати Київ.

"Тому ми розуміємо, що, те що ми їх відбили, і вони пішли, і вони тікали від Києва — з півночі, з Чернігова і з цього напрямку — це не означає, що якщо їм вдасться захопити Донбас, вони не прийдуть далі до Києва", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що після відступу з Київської, Чернігівської та Сумської областей російські окупанти не полишають спроб взяти Донбас. Судячи з даних карт, ворожа армія продовжує атакувати Рубіжне, Попасну та Мар’їнку, обстрілюючи з артилерії населені пункти та позиції на сході країни. Окупанти також намагалися атакувати з боку Ізюма у бік Слов’янська та Барвінкового.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що битви за Донбас уникнути не вдасться. Ба більше, для України вона – можливість знекровити супротивника, звільнити території та отримати кілька років миру. Таку думку озвучив голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш.