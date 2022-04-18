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Українські бійці звільнили ще кілька населених пунктів: що відомо

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Обстріляний Ізюм в Харківській області Новина оновлена 18 квітня 2022, 17:19
Обстріляний Ізюм в Харківській області

ЗСУ звільнили низку населених пунктів на околицях Ізюму

У понеділок, 18 квітня, стало відомо, що Збройні сили України звільнили низку населених пунктів на околицях Ізюму.

Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

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"Так, я можу підтвердити. Ряд населених пунктів у результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено", — повідомив Мотузяник.

Раніше повідомлялося, що бійці полку "Азов" проводять контратаку у заблокованому Маріуполі, за який продовжуються важкі бої.

Додамо, що тіла цивільних жертв російського вторгнення в Маріуполі все ще залишаються лежати на вулицях — журналістам вдалося потрапити в околиці заводу Ілліча. При цьому російська пропаганда вже не приховує, що місто "прасують" обстрілами навмисне — нібито для науки іншим містам, які не захочуть здаватися.

Теги:
#Україна #Харківська область #Ізюм #Окупанти
Обстріляний Ізюм в Харківській області
Харків
Українські бійці звільнили ще кілька населених пунктів: що відомо
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