Українські бійці звільнили ще кілька населених пунктів: що відомо

ЗСУ звільнили низку населених пунктів на околицях Ізюму

У понеділок, 18 квітня, стало відомо, що Збройні сили України звільнили низку населених пунктів на околицях Ізюму.

Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"Так, я можу підтвердити. Ряд населених пунктів у результаті інтенсивних бойових дій українськими військовими було звільнено", — повідомив Мотузяник.

Раніше повідомлялося, що бійці полку "Азов" проводять контратаку у заблокованому Маріуполі, за який продовжуються важкі бої.

Додамо, що тіла цивільних жертв російського вторгнення в Маріуполі все ще залишаються лежати на вулицях — журналістам вдалося потрапити в околиці заводу Ілліча. При цьому російська пропаганда вже не приховує, що місто "прасують" обстрілами навмисне — нібито для науки іншим містам, які не захочуть здаватися.