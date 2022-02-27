"Не відпускайте дітей воювати": Настя Каменських закликала жінок Росії та Білорусі зупинити війну

Артистка зазначила, що в Україні зараз смертельна ситуація.

Українська співачка Настя Каменських приєдналася до плеяди зірок, які закликають Росію та Білорусь зупинити війну проти України. Артистка записала звернення до білоруських жінок, які відпускають своїх синів воювати проти українського народу.

Відповідна публікація з'явилася в Instagram.

"Я хочу звернутися до білоруських матерів, до мам Білорусі. Зараз ваших дітей ведуть на вірну смерть в Україну. Я прошу вас не відпускати їх. Я благаю вас, як жінка, не відпускайте своїх дітей. Ніхто не має вмирати. Будь ласка, давайте разом зупинимо цю війну", — закликала Каменських.

Нагадаємо, днем раніше звернення до росіян записав український телеведучий Сергій Притула. Він закликав їх "вийняти язики з ж*пи та почати боротися з Путіним.

Також ми писали, що російський музикант та лідер гурту "Акваріум" Борис Гребенщиков назвав війну безумством та ганьбою Росії.

Нагадаємо, що 24 лютого у багатьох містах Росії люди вийшли на мітинги із закликом припинити війну. Великі акції протесту відбулися у Москві, а також Санкт-Петербурзі.