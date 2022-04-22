Наталя Могилевська у новому кліпі показала понівечені росіянами українські міста (відео)

Наталя Могилевська не залишала Київ з початку війни

Відома українська співачка Наталія Могилевська найближчим часом представить пісню-звернення до Богородиці. Короткий анонс до роботи "Діва Марія" співачка презентувала слухачам напередодні свята Великодня.

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Тізер до кліпу співачки опублікований на її YouTube-каналі.

"Війна зробила віруючими навіть скептичних атеїстів. На перший план вийшло духовне… Всі ми, де б не знаходилися, як би не боліло за рідними під обстрілами, спасаємося саме зверненнями до Богородиці чи Христа. Бо знаємо: за ким — любов, щирість і правда, за тим — і вищі сили", — коментує артистка.

Співачка відзняла відео в понівечених, замінованих, але вже звільнених від тортур російських військ містах Київщини. Нагадаємо, що весь цей час з 24 лютого Наталія перебувала в столиці.

"Сьогодні ви вже не побачите того, що я відзняла в синхронах до цього кліпу. Тому я навмисне вирішила знімати відео там, аби ми про це не забули і ці кадри незайвий раз побачив увесь світ…", — прокоментувала Могилевська свою роботу.

Зазначимо, що народна артистка України Наталія Могилевська підтримала проєкт допомоги лікарні "Охматдит", який реалізується за ініціативи видань "Телеграф" та OBOZREVATEL.

Нагадаємо, раніше Позитив висміяв російських блогерів у своєму першому сольному хіті.