Великдень в умовах війни: поради священника тим, хто не зможе піти на богослужіння в храм

Йти на богослужіння в храм на Великодню ніч слід лише за безпечних умов у населеному пункті

Через воєнні дії цього року богослужіння на Великдень, який християни східного обряду відзначатимуть 24 квітня, будуть відбуватися по-різному й залежатимуть від обстановки в тому чи іншому населеному пункті. Детальніше про те, як долучитися до служб з нагоди Світлого Христового Воскресіння, в коментарі "Телеграфу" розповів священник Православної церкви України, капелан Військового госпіталю міста Дніпро, протоієрей Дмитро Поворотний.

Священник зазначає, що головне проводити святкові богослужіння в безпечних умовах. Це визначається і постановою Священного Синоду.

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"У різних містах тривають обстріли чи бомбардування, хтось перебуватиме на Великдень в дорозі. Тож треба виходити з умов, в яких знаходитеся. Священний Синод протягом цього місяця прийняв декілька важливих рішень про видозмінення богослужбової практики. Дозволяється, з огляду на зовнішні обставини, змінювати богослужіння, замінювати одні служби іншими, скорочувати – на розгляд конкретної релігійної громади. Дозволено проводити служби не в самому храмі, а в інших приміщеннях, в тому числі у підвалі чи укритті. Тим паче, деякі храми в Україні зруйновані", — розповів отець Дмитро.

Крім того, на ресурсах Православної Церкви України в мережі триватимуть онлайн-трансляції Великодніх богослужінь. Також трансляцію здійснюватимуть і в національному марафоні єдиних новин #UA разом. Тож можна долучитися, перебуваючи вдома чи в укритті.

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Протоієрей закликає пам’ятати, що головне – це звернення до Бога.

"У мирний час люди збираються в храм, де здійснюється літургія. Літургія – це спільна справа. Таїнство Євхаристії, причастя Тіла і Крові Спасителя від єдиної чаші — найважливіша служба. В тих умовах, де немає змоги проводити літургію, можна причащатися запасними дарами, вони є в кожному храмі, у кожного священника", — додав отець Дмитро.

Зазначимо, що капелани на Великдень вирушать привітати військових, привезуть гостинці від українців нашим захисникам.

"Будемо зустрічати Світле Христове Воскресіння у різних умовах по всій Україні, але радісно і піднесено. І в умовах активних бойових дій, бомбардувань, і в мирних містечках. Там, де будуть тривати служби в храмах, священники будуть молитися і за тих, у кого зараз немає можливості зустріти свято урочисто. Маємо проявити солідарність, підтримати один одного в молитві", — підсумував священник.

Нагадаємо, 24 квітня в ефірі національного марафону новин #UA разом транслюватимуть урочисте богослужіння з нагоди Великодня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні на свято Великодня не виключають можливі провокації з боку росії. Йдеться про загрози у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях.