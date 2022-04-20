Рус

Як самому освятити їжу на Великдень: роз’яснення священника

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
44
Великодні наїдки
Великодні наїдки

В умовах війни освятити великодній кошик можна і не в храмі

На Світле Христове Воскресіння, свято Великодня християни освячують паски та крашанки. Якщо через бойові дії у вас не буде можливості відвідати храм з великоднім кошиком – не хвилюйтеся, їжу можна освятити самотужки вдома. Докладніше "Телеграф" дізнався у священника Православної церкви України, капелана Військового госпіталю міста Дніпро, протоієрея Дмитра Поворотного.

В умовах, в яких зараз живуть українці, можна освятити наїдки вдома – для цього знадобиться свячена вода. Як зазначає отець Дмитро, свячена вода не має просто стояти, а її треба вживати, омиватися нею чи окроплювати помешкання.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

"Є молитва на освячування пасхального кошику. Можна долучитися до цієї молитви онлайн, коли священник буде освячувати в храмі, й самотужки потім покропити водичкою наїдки. Чи можете самі прочитати молитву й окропити свяченою водою пасхальний кошик", — пояснив священник.

Якщо ж ви не маєте при собі свяченої води, то просто перехрестить великодній кошик.

Священник нагадує, що за дві тисячі років християнство пережило не одну війну чи епідемію. Тож і в нинішніх умовах ми достойно зустрінемо Світле Христове Воскресіння.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики повідомило про трансляції Великодніх служб, які будуть 24 квітня показані в ефірі національного марафону новин #UA разом та онлайн.

Як писав "Телеграф", в Україні на Великдень у відносно безпечних населених пунктах храми продовжуватимуть роботу. Однак час проведення святкових богослужінь має бути узгоджено з комендантською годиною.

Теги:
#Великдень #Великдень
Українські літаки
Україна
Україна вже отримала від Заходу винищувачі: подробиці Пентагону
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські літаки
Україна вже отримала від Заходу винищувачі: подробиці Пентагону
Дата публікації
Категорія
Олаф Шольц
Україна отримає від "Великої сімки" безпрецедентну допомогу: подробиці
Дата публікації
Категорія
САУ
Британія, Канада та США оголосили про постачання артилерії для України
Дата публікації
Категорія
Надія Трубчанінова поховала сина
70-річна жінка тиждень автостопом їздила до Бучі, щоб знайти тіло сина. І знайшла (фото)
Дата публікації
Категорія
Українські військові борються за Донбас
Війна — день 56: росіяни штурмують південь, схід і бомбардують Маріуполь, а Захід допомагає Україні важким озброєнням