Як самому освятити їжу на Великдень: роз’яснення священника

В умовах війни освятити великодній кошик можна і не в храмі

На Світле Христове Воскресіння, свято Великодня християни освячують паски та крашанки. Якщо через бойові дії у вас не буде можливості відвідати храм з великоднім кошиком – не хвилюйтеся, їжу можна освятити самотужки вдома. Докладніше "Телеграф" дізнався у священника Православної церкви України, капелана Військового госпіталю міста Дніпро, протоієрея Дмитра Поворотного.

В умовах, в яких зараз живуть українці, можна освятити наїдки вдома – для цього знадобиться свячена вода. Як зазначає отець Дмитро, свячена вода не має просто стояти, а її треба вживати, омиватися нею чи окроплювати помешкання.

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"Є молитва на освячування пасхального кошику. Можна долучитися до цієї молитви онлайн, коли священник буде освячувати в храмі, й самотужки потім покропити водичкою наїдки. Чи можете самі прочитати молитву й окропити свяченою водою пасхальний кошик", — пояснив священник.

Якщо ж ви не маєте при собі свяченої води, то просто перехрестить великодній кошик.

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Священник нагадує, що за дві тисячі років християнство пережило не одну війну чи епідемію. Тож і в нинішніх умовах ми достойно зустрінемо Світле Христове Воскресіння.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики повідомило про трансляції Великодніх служб, які будуть 24 квітня показані в ефірі національного марафону новин #UA разом та онлайн.

Як писав "Телеграф", в Україні на Великдень у відносно безпечних населених пунктах храми продовжуватимуть роботу. Однак час проведення святкових богослужінь має бути узгоджено з комендантською годиною.