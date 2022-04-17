Просіть про мир: сильні молитви на Великдень

Ці молитви допоможуть кожному зі світлою душею

У неділю, 17 квітня, православні християни західного обряду відзначають Великдень. Він відображає суть християнства, віри в Бога, який страждав за гріхи людства, був розіп’ятий і воскрес.

У це свято слід робити добрі справи, вітати одне одного та присвячувати час, зокрема, домашній молитві. У цей святий і великий день важлива найщиріша!

Молитви на Великдень

В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Мати Марія Христа носила, народила, хрестила, годувала, напувала, Молитвам навчала, рятувала, оберігала, а потім біля Хреста ридала, сльози лила, голосила, разом зі своїм милим сином страждала. Ісус Христос воскрес у неділю, тепер слава Його від землі до небес. Зараз він сам нами, Своїми рабами, опікується, Милостиво приймає наші молитви. Господи, почуй мене, врятуй мене, захисти мене від усяких бід відтепер і навіки. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Зараз і завжди і на віки віків. Амінь.

Про мир

Господи Боже наш, сильний і міцний у битві, Тебе на допомогу, недостойні, закликаємо і смиренно молимо: прости милостиво руку Твою і покрий країну нашу від війни, лихоліття та страждань. Не на лук свій сподіваємось, і не зброя наша врятує нас, але про Твою всемогутню допомогу благаємо: збережи Вітчизну нашу у світі, пом’якшити милістю Твоєї серця ворогів очерствілі, злі наміри їх відверни, молимося Тобі, Великодержавний Царю, вислухай нас і помилуй. Поглянь із небес, Владико, і не дай ворогам нашим меч свій підняти, і лук свій натягнути, щоб вразити нас — бідних рабів Твоїх, що славлять тебе православно. Незабаром зміни скорботу нашу на радість, а біду на твердий мир. Не допусти страждань матерів і сліз дитячих, а їхні молитви за нас грішних і непотрібних прийми як кадило запашне перед Престолом величності Твоєї, підносячи Україні наш мир і спокій. Сердечно молимося Тобі, Благодійнику Милостивий, вислухай нас і помилуй. Амінь.

Про мир у сім’ї

Господи, допоможи, Господи, благослови світлою Пасхою, Чистими днями, радісними сльозами. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Іоанн Постітель, Іоанн Богослов, Іоанн Хреститель, Іоанн багатостраждальний, Іоанн безголовий, Архангел Михайло, Архангел Гавриїл, Георгій Побідоносець, Микола Чудотворець, Варвара Великомучениця, Віра, Надія, Любов та мати їхня Софія, Візьміть їхню злість, укрийте їхній гнів, Утихомирьте їхню лють. Раттею своєю святою, Силою непереможною, неприборканою ведіть їх до згоди. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Зараз і завжди і на віки віків. Амінь.

Про здоров’я від будь-яких хвороб

Якщо доросла людина або дитина постійно і сильно хворіє, на Великдень зробіть таке. У невелику пляшечку налийте святу воду, принесену з церкви. Опустіть у неї натільний хрестик (освячений) того, кого хочете вилікувати та прочитайте 3 рази молитву на здоров'я на Великдень:

У Царстві Небесному є джерело чудове. Хто до води доторкнеться, хто вмиється водою, з того недуги змиються. Тієї води я набрала, рабу Божому (ім’я) віддала. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь.

Хрестик вийміть, надягніть на власника, а водою окропіть тричі його чоло. Збризкуйте часто хворого на заговорену воду по 3 рази на день протягом усього Великоднього тижня. А пляшку зберігайте біля будь-якої ікони.

Про гроші

Як пасхальне яєчко з монетою Не вийде з цього кута, Так щоб із мого дому Не вихойшли гроші ніколи. Христос воскрес, а моїми словами Амінь.

Нагадаємо, що у православних західного та східного обряду не збігається дата святкування Великодня через різницю в літочисленні за різними календарями. Так, християни західного обряду у 2022 році відзначають Великдень 24 квітня.