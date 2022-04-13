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Великодній кошик 2022: що обов’язково потрібно покласти, а що категорично не можна

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Великодній кошик 2022: що обов’язково потрібно покласти, а що категорично не можна Новина оновлена 13 квітня 2022, 10:30

Великодній кошик має виглядати чепурно і святково

Наближається святкування одного з найважливіших свят у церковному календарі — Світлого Великодня. Дата свята щороку різна, адже вираховується за місячним календарем, і у 2022 році святкування припало на 17 квітня у християн західного обряду, і 24 квітня у православних східного обряду.

Однією з головних традицій Великодня є відвідування церкви та освячення святкових частувань. "Телеграф" розповідає, що можна і не можна класти у великодній кошик, а також чим відрізняються святкові набори у вірян різних обрядів.

Великодній кошик 2022: що можна святити на Великдень

Головні компоненти:

  • Святкова паска, яка символізує тіло Христа та повноту життя.
  • Яйця (писанки, крашанки) — обов’язковий атрибут Великодня. У церковній традиції яйця позначають Гроб Господній, в якому приховано вічне життя.
  • М’ясо – нагадування про добробут, радість забезпечення, яке людина отримує від Творця.
  • Сіль — символ достатку та здоров’я.
  • Хрін - символізує силу духу.
  • Крім цього, має бути щось молочне: сир, сметана або сирна паска — вони є символами жертовності та ніжності Бога.

Що категорично не можна класти в великодній кошик

  • Не можна святити алкоголь – горілку, пиво тощо. Єдиний алкоголь, який підходить для освячення – вино Кагор
  • Не можна приносити кров’яну ковбасу.
  • Під забороною гроші, ключі, прикраси та інші матеріальні цінності.
  • Освячувати ножі та гострі предмети також заборонено.

Пасхальний кошик: відмінності у західних та східних християн

У принципі, святкові кошики у православних обох обрядів однакові, однак є кілька відмінностей:

  • Християни східного обряду святять вино, а західного – ні. Однак вони вкладають у кошик невелику пляшку з водою як символ Святого Духа, що омиває людину від гріхів.
  • Також є різниця в тому, як віряни використовують свічку: християни східного обряду вставляють її у паску та підпалюють, а православні західного обряду тримають свічку в руках, і при освяченні кошика її не запалюють.
  • На додаток, християни західного обряду йдуть до церкви на Великдень з уже освяченими продуктами, тоді як православні східного обряду святять свої святкові кошики на день Великодня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що народний синоптик розповів, якою буде погода на Великдень в Україні.

Теги:
#Свято #Великдень #&quot;Великодній кошик&quot;
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