Великодній кошик 2022: що обов’язково потрібно покласти, а що категорично не можна

Великодній кошик має виглядати чепурно і святково

Наближається святкування одного з найважливіших свят у церковному календарі — Світлого Великодня. Дата свята щороку різна, адже вираховується за місячним календарем, і у 2022 році святкування припало на 17 квітня у християн західного обряду, і 24 квітня у православних східного обряду.

Однією з головних традицій Великодня є відвідування церкви та освячення святкових частувань. "Телеграф" розповідає, що можна і не можна класти у великодній кошик, а також чим відрізняються святкові набори у вірян різних обрядів.

Великодній кошик 2022: що можна святити на Великдень

Головні компоненти:

Святкова паска, яка символізує тіло Христа та повноту життя.

Яйця (писанки, крашанки) — обов’язковий атрибут Великодня. У церковній традиції яйця позначають Гроб Господній, в якому приховано вічне життя.

М’ясо – нагадування про добробут, радість забезпечення, яке людина отримує від Творця.

Сіль — символ достатку та здоров’я.

Хрін - символізує силу духу.

Крім цього, має бути щось молочне: сир, сметана або сирна паска — вони є символами жертовності та ніжності Бога.

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Що категорично не можна класти в великодній кошик

Не можна святити алкоголь – горілку, пиво тощо. Єдиний алкоголь, який підходить для освячення – вино Кагор

Не можна приносити кров’яну ковбасу.

Під забороною гроші, ключі, прикраси та інші матеріальні цінності.

Освячувати ножі та гострі предмети також заборонено.

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Пасхальний кошик: відмінності у західних та східних християн

У принципі, святкові кошики у православних обох обрядів однакові, однак є кілька відмінностей:

Християни східного обряду святять вино, а західного – ні. Однак вони вкладають у кошик невелику пляшку з водою як символ Святого Духа, що омиває людину від гріхів.

Також є різниця в тому, як віряни використовують свічку: християни східного обряду вставляють її у паску та підпалюють, а православні західного обряду тримають свічку в руках, і при освяченні кошика її не запалюють.

На додаток, християни західного обряду йдуть до церкви на Великдень з уже освяченими продуктами, тоді як православні східного обряду святять свої святкові кошики на день Великодня.

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